DWN сообщило о решении Катара не поставлять газ Германии
Катар поставляет больше газа в Италию, а Германия «ничего не получает» после визита министра экономики ФРГ Роберта Хабека в арабскую страну, сообщило издание Deutsche Wirtschaftsnachrichten.
Попытка федерального министра договориться с Катаром о поставках сжиженного природного газа провалилась, отмечает DWN. Хабек посетил Доху в марте, после чего объявил, что Катар будет поставлять газ в Германию.
По данным издания Focus, крупные немецкие энергетические компании не подписали ни одного контракта с поставщиками из Катара. Вместо этого они договорились о дополнительных поставках из США: в частности, EnBW заключила контракт с североамериканским поставщиком Venture Global LNG о закупке 1,5 млн т сжиженного газа в год с 2026 г. Помимо этого компания RWE планирует дополнительно получать 2,25 млн т из США.
«Пока неясно, когда СПГ действительно начнет поступать. Это означает, что дополнительных поставок газа на эту зиму в настоящее время нет», — отмечает Focus.
После начала специальной военной операции на Украине Германия пытается заместить поставки газа из России. В марте министр Хабек сообщил, что во время визита в Катар договорился о кооперации в энергетической сфере, которая в будущем предусматривает возможность поставок СПГ. 21 марта катарское правительство заявило, компании обеих стран «займутся обсуждением условий долгосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа из Катара в Германию».
Reuters в мае сообщило, что ФРГ и Катар не согласовали основные условия поставок. Источники отмечали, что стороны не могут, в частности, договориться о сроках будущих контрактов. Берлин стремится к 2040 г. снизить выбросы углекислого газа на 88%, а контракт сроком на 20 лет, на котором настаивает Катар, станет помехой в достижении этой цели. Агентство отмечало, что в переговорах с Катаром Германия конкурирует с другими странами – покупателями СПГ.