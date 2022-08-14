DWN сообщило о решении Катара не поставлять газ Германии

Reuters в мае сообщило, что ФРГ и Катар не согласовали основные условия поставок. Источники отмечали, что стороны не могут, в частности, договориться о сроках будущих контрактов. Берлин стремится к 2040 г. снизить выбросы углекислого газа на 88%, а контракт сроком на 20 лет, на котором настаивает Катар, станет помехой в достижении этой цели. Агентство отмечало, что в переговорах с Катаром Германия конкурирует с другими странами – покупателями СПГ.