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Экономика

DWN сообщило о решении Катара не поставлять газ Германии

Ведомости

Катар поставляет больше газа в Италию, а Германия «ничего не получает» после визита министра экономики ФРГ Роберта Хабека в арабскую страну, сообщило издание Deutsche Wirtschaftsnachrichten. 

Попытка федерального министра договориться с Катаром о поставках сжиженного природного газа провалилась, отмечает DWN. Хабек посетил Доху в марте, после чего объявил, что Катар будет поставлять газ в Германию.

По данным издания Focus, крупные немецкие энергетические компании не подписали ни одного контракта с поставщиками из Катара. Вместо этого они договорились о дополнительных поставках из США: в частности, EnBW заключила контракт с североамериканским поставщиком Venture Global LNG о закупке 1,5 млн т сжиженного газа в год с 2026 г. Помимо этого компания RWE планирует дополнительно получать 2,25 млн т из США.

Ранее по теме: Bloomberg: Катар потребует от ЕС заключить долгосрочные контракты на поставку СПГ

«Пока неясно, когда СПГ действительно начнет поступать. Это означает, что дополнительных поставок газа на эту зиму в настоящее время нет», — отмечает Focus.

После начала специальной военной операции на Украине Германия пытается заместить поставки газа из России. В марте министр Хабек сообщил, что во время визита в Катар договорился о кооперации в энергетической сфере, которая в будущем предусматривает возможность поставок СПГ. 21 марта катарское правительство заявило, компании обеих стран «займутся обсуждением условий долгосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа из Катара в Германию».

Reuters в мае сообщило, что ФРГ и Катар не согласовали основные условия поставок. Источники отмечали, что стороны не могут, в частности, договориться о сроках будущих контрактов. Берлин стремится к 2040 г. снизить выбросы углекислого газа на 88%, а контракт сроком на 20 лет, на котором настаивает Катар, станет помехой в достижении этой цели. Агентство отмечало, что в переговорах с Катаром Германия конкурирует с другими странами – покупателями СПГ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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