Reuters сообщил о прибытии в Сирию судна с украинским зерном

Посольство Украины в Ливане не прокомментировало пункт назначения корабля, пишет агентство. Ранее Киев обвинил Сирию в импорте не менее 150 000 т зерна, которое, как утверждалось, было разграблено с украинских складов после начала боевых действий на Украине. Страна разорвала дипломатические отношения с Сирией из-за признания последней независимости ДНР и ЛНР.