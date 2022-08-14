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Reuters сообщил о прибытии в Сирию судна с украинским зерном

Ведомости

Первое судно, покинувшее две недели назад порт Одессы в рамках «зерновой сделки», приблизилось к сирийскому порту Тартус, передает Reuters со ссылкой на источники. 

Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне c 26 000 т кукурузы 1 августа отплыло из Одессы и должно было направиться в Ливан. На следующий день судно достигло Стамбула, где его досмотрели. Покупатель в итоге отказался приобретать первую партию украинского зерна из-за задержки доставки, сообщало посольство Украины в Ливане.

Посольство Украины в Ливане не прокомментировало пункт назначения корабля, пишет агентство. Ранее Киев обвинил Сирию в импорте не менее 150 000 т зерна, которое, как утверждалось, было разграблено с украинских складов после начала боевых действий на Украине. Страна разорвала дипломатические отношения с Сирией из-за признания последней независимости ДНР и ЛНР.

Ранее по теме: В Турции сообщили, что одно судно с зерном не смогло выйти из порта Украины

Из украинского порта Южный в ближайшие дни также отправится в Африку зафрахтованное ООН судно MV Brave Commander. По данным Reuters, сейчас в порту завершается погрузка более 23 000 т пшеницы.

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по вывозу зерна.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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