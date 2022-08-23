Заполненность газохранилищ Германии превысила 80%

На прошлой неделе глава регулятора Клаус Мюллер отмечал, что заполнить хранилища на 85% к октябрю будет сложно. «В лучшем случае план может быть выполнен на три четверти», – сообщил он тогда. По его словам, даже если к ноябрю ПХГ будут заполнены на 95%, что является «труднодостижимым» шагом, этого количества газа хватит только на 2,5 месяца, чтобы покрыть все потребности страны в случае полной остановки поставок из России. Это означает, что Берлину нельзя расслабляться, необходимо продолжать заполнять газохранилища, говорил Мюллер.