Заполненность газохранилищ Германии превысила 80%
Германия обеспечила свою энергобезопасность, заполнив газохранилища до 80,14%, следует из отчета Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ), передает ТАСС.
«Поставки газа в Германию в настоящее время стабильны. Энергобезопасность ФРГ на данный момент гарантирована», – говорится в сообщении.
При этом регулятор отмечает, что ситуация может ухудшиться в дальнейшем, а потребители должны готовиться к продолжению росту цен на газ, говорится в отчете.
На прошлой неделе глава регулятора Клаус Мюллер отмечал, что заполнить хранилища на 85% к октябрю будет сложно. «В лучшем случае план может быть выполнен на три четверти», – сообщил он тогда. По его словам, даже если к ноябрю ПХГ будут заполнены на 95%, что является «труднодостижимым» шагом, этого количества газа хватит только на 2,5 месяца, чтобы покрыть все потребности страны в случае полной остановки поставок из России. Это означает, что Берлину нельзя расслабляться, необходимо продолжать заполнять газохранилища, говорил Мюллер.
В конце июля «Газпром», от поставок которого сильно зависит Германия, сократил прокачку газа по «Северному потоку» из-за ремонта турбин, сейчас по трубопроводу проходит не более 33 млн куб. м газа в сутки вместо плановых 167 млн куб. м. Мюллер уже призвал сократить потребление газа на 20%, чтобы экономить энергию и обеспечить достаточное количество газа на зимний период. В этих целях во многих городах Германии отключили подсветку общественных зданий и фонтанов, горячую воду в душевых кабинах спортзалов и бассейнов.
В частности, власти Берлина ради экономии электроэнергии с конца июля отказались от подсветки 100 общественных зданий и объектов после полуночи, в том числе Бранденбургских ворот и Красной ратуши (здания берлинского сената).
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