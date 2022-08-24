Швейцария впервые решила сократить потребление энергии на 15%
Правительство Швейцарии вслед за странами Евросоюза приняло решение ввести добровольный целевой показатель экономии газа в размере 15% на зиму, сообщает местное издание Basler Zeitung со ссылкой на заявление правительства.
Согласно документу, Швейцария в период с октября этого года по март 2023 г. будет использовать на 15% меньше газа по сравнению со средним потреблением за последние пять лет. Это решение связано с тем, что Швейцария полностью зависит от поставок зарубежного газа, поэтом нехватка энергоресурсов в Европе напрямую повлияет на ситуацию внутри страны и затруднит закупку газа из-за рубежа.
В июле правительство Швейцарии предупредило о возможности ввести ограничение на потребление энергии этой зимой впервые в истории при нехватке газа или электричества. Согласно плану, на первом этапе предусмотрено добровольное сокращение потребления электроэнергии на 15%, однако в случае, если этого будет недостаточно, возможны принудительные меры. В частности, власти смогут запретить использование обогревателей в патио или закрыть спортивные оздоровительные центры, а также ввести квоты на потребление электричества для 30 000 крупных потребителей, сообщала ранее газета. По ее данным, эти меры позволили бы сэкономить до 25-30% газа. Отмечается, что при этом частные домохозяйства не пострадают. Соответствующие задачи будут поставлены перед промышленностью, электроэнергетикой и бизнесом.
Самым жестким шагом, по информации издания, станет возможность отключать электричество в некоторых районах страны на 4-8 часов в день, однако сейчас этот вариант рассматривается как наименее вероятный и не поддается оценке.
Накануне Швейцарская ассоциация газовой промышленности (VSG) сообщила о достижении своих целевых показателей по запасам газа и опционам на покупку в преддверии этой зимы. Уточняется, что ассоциация сформировала физический резерв в размере 15% (около 6 ТВтч) от годового потребления газа Швейцарией (35 ТВтч) в хранилищах соседних стран. Помимо этого, Швейцария закупила у Франции, Германии, Италии и Нидерландов около 20% (6 ТВтч) зимнего потребления страны в качестве дополнительных опционов на случай крайней необходимости в связи с высоким риском дефицита электроэнергии.
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