Швейцария впервые решила сократить потребление энергии на 15%

В июле правительство Швейцарии предупредило о возможности ввести ограничение на потребление энергии этой зимой впервые в истории при нехватке газа или электричества. Согласно плану, на первом этапе предусмотрено добровольное сокращение потребления электроэнергии на 15%, однако в случае, если этого будет недостаточно, возможны принудительные меры. В частности, власти смогут запретить использование обогревателей в патио или закрыть спортивные оздоровительные центры, а также ввести квоты на потребление электричества для 30 000 крупных потребителей, сообщала ранее газета. По ее данным, эти меры позволили бы сэкономить до 25-30% газа. Отмечается, что при этом частные домохозяйства не пострадают. Соответствующие задачи будут поставлены перед промышленностью, электроэнергетикой и бизнесом.