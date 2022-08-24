Цены на газ в Европе впервые с марта превысили $3100

«Газпром» стал поэтапно снижать объем поставляемого газа по «Северному потоку» с середины июня. Сейчас он не превышает 20% от планового объема в 167 млн куб. м в сутки из-за того, что Siemens не вернула после ремонта турбину для компрессорной станции «Портовая». В компании объяснили, что оборудование было отправлено на ремонт в Канаду, однако из-за введенных санкций в отношении России обратно турбину доставить было невозможно. В итоге оборудование было отправлено в ФРГ, а оттуда должно было быть доставлено в Россию. В конце июля замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что компания так и не получила от Siemens полного пакета документов, которые разрешают транспортировку и ремонт двигателей для газопровода, хотя в Siemens подчеркнули, что все документы с их стороны готовы. Сейчас турбина находится в Германии.