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Экономика

Цены на газ в Европе впервые с марта превысили $3100

Ведомости

Биржевые цены на газ в Европе превысили $3100 за тысячу куб. м впервые с 8 марта, прибавив сегодня более 12%, следует из данных лондонской биржи ICE. Стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на газ составила 301,8 евро за МВтч, или $3137 за тысячу куб. м, свидетельствуют данные ICE.

Рекорд был установлен на бирже ICE 7 марта, когда стоимость тысячи куб. м газа приблизилась к отметке в $3900 после начала специальной военной операции на территории Украины. 

19 августа «Газпром» сообщил, что 31 августа приостановит работу последней турбины «Северного потока» для проведения планово-предупредительных работ, при отсутствии технических неисправностей прокачка газа будет восстановлена через 3 дня, 2 сентября. С тех пор цены на газ в Европе ускорили рост, только вчера стоимость тысячи кубометров смогла опуститься ниже $2700. 

«Газпром» стал поэтапно снижать объем поставляемого газа по «Северному потоку» с середины июня. Сейчас он не превышает 20% от планового объема в 167 млн куб. м в сутки из-за того, что Siemens не вернула после ремонта турбину для компрессорной станции «Портовая». В компании объяснили, что оборудование было отправлено на ремонт в Канаду, однако из-за введенных санкций в отношении России обратно турбину доставить было невозможно. В итоге оборудование было отправлено в ФРГ, а оттуда должно было быть доставлено в Россию. В конце июля замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что компания так и не получила от Siemens полного пакета документов, которые разрешают транспортировку и ремонт двигателей для газопровода, хотя в Siemens подчеркнули, что все документы с их стороны готовы. Сейчас турбина находится в Германии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных