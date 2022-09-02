В ЕК сообщили, что «пришло время» ограничить цены на российский газ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что пришло время ввести потолок цен на российский газ в ЕС. Она уточнила, что Еврокомиссия скоро выступит с этой инициативой, об этом сообщило агентство Reuters.
«Я твердо уверена, что настало время для установления ценового ограничения для трубопроводного российского газа, идущего в Европу»,— сказала она (цитата по «Коммерсанту»). По словам фон дер Ляйен, лимит цен может быть предложен на уровне руководства ЕС, чтобы противостоять «попыткам президента России манипулировать европейским энергетическим рынком».
Также газета Financial Times сообщила, что министры финансов стран G7 (США, Канада, Великобритания, Япония, Германия, Франция и Италия) сегодня одобрят введение плана по ограничению цен на нефть и нефтепродукты из России. Согласно ему, будет введен запрет на финансирование и страхование поставок российской нефти, если они осуществляются по цене выше согласованной странами – участниками «большой семерки». В отношении поставок нефти он начнет действовать 5 декабря, когда в силу вступит эмбарго ЕС на поставки российской нефти, а в отношении нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. Таким способом европейские чиновники хотят сохранить поставки продукции из России, сократив при этом ее нефтяные доходы.
В ответ на подобное решение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что при установлении лимита цен на российские газ, нефть и нефтепродукты эти энергоресурсы будут поставляться по другим направлениям — в страны, которые работают на рыночных условиях, передает агентство «РИА Новости».
Накануне, 1 сентября, с аналогичным заявлением выступил и вице-премьер России Александр Новак. Он сообщил, что Россия прекратит поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые введут лимит цен на эти продукты, поскольку будут использовать нерыночные механизмы. По его словам, идея о лимите цен на российскую нефть является «полным абсурдом», она сможет дестабилизировать всю отрасль, в результате чего цены на нее вырастут, а пострадают от этого потребители ЕС и США.
О переговорах стран G7 по ограничению цен на российскую нефть стало известно в июле. Как писал тогда Bloomberg, западные страны обсуждают диапазон от $40 до $60 за баррель, который будет выше себестоимости нефтедобычи, т. е. у России будет стимул ее продолжать. При этом администрация президента США Джо Байдена считает ограничение в $40 слишком низким и способным привести к очередному скачку цен на нефть из-за сокращения российских поставок.
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