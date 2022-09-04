Песков увидел вину политиков ЕС в остановке «Северного потока»

«Если европейцы совершенно абсурдно принимают решение, по которому они отказываются от сервисного обслуживания своего оборудования, вернее, оборудования, которое принадлежит "Газпрому", но которое по контракту они должны обслуживать, — это не вина "Газпрома", это вина тех политиков, которые принимали решения о санкциях», — сказал Песков в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину (цитата по «Интерфаксу»).