Песков увидел вину политиков ЕС в остановке «Северного потока»
В остановке работы газопровода «Северный поток» виноват не «Газпром», а европейские политики, которые решили ввести санкции против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если европейцы совершенно абсурдно принимают решение, по которому они отказываются от сервисного обслуживания своего оборудования, вернее, оборудования, которое принадлежит "Газпрому", но которое по контракту они должны обслуживать, — это не вина "Газпрома", это вина тех политиков, которые принимали решения о санкциях», — сказал Песков в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину (цитата по «Интерфаксу»).
Он заявил, что профилактики газопровода происходят в регламентные сроки, поскольку «Газпром» десятилетиями «нарабатывал свое реноме надежного гаранта энергетической безопасности».
31 августа «Газпром» остановил единственный газоперекачивающий агрегат, который работает на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток», из-за планового ремонта. Прокачку планировалось возобновить 3 сентября, однако «Газпром» полностью остановил работу газопровода из-за неисправности, найденной в турбине в ходе проведения регламентных работ.
По данным «Газпрома», Siemens участвует в ремонтных работах агрегата для газопровода, обнаруживает неисправности и готова их устранять, однако делать ремонт негде. Вице-премьер России Александр Новак сегодня заявил, что условия контракта по ремонту нагнетательного оборудования «Северного потока» были нарушены, а компании Siemens Energy необходимо выполнить договоренности по обслуживанию турбин.