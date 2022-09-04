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Reuters: глава Евросовета поедет в Катар на переговоры по газу

Ведомости

Председатель Европейского совета Шарль Мишель на следующей неделе посетит Катар, чтобы провести переговоры с крупным поставщиком газа. Об этом со ссылкой на представителя правительства Катара сообщает Reuters.

Ожидается, что Мишель приедет в Доху во вторник, он намерен обсудить энергетический кризис в Европе с представителями госкомпании QatarEnergy. Один из крупнейших экспортеров природного газа в течение нескольких месяцев вел переговоры с несколькими покупателями из Европы, однако о заключении новых сделок не сообщалось, пишет агентство. 

«Шарль Мишель встретится с несколькими высокопоставленными официальными лицами, чтобы обсудить и рассмотреть региональные и международные вопросы, включая российско-украинский кризис, энергетический кризис, а также ряд других вопросов, таких как Афганистан, Иран и Палестина - Израиль», — заявил катарский чиновник.

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Большинство поставок катарского газа происходит по долгосрочным контрактам в страны Азии. При этом, как в мае отмечал вице-премьер Катара, в 2024 г. QatarEnergy может начать экспортировать в Германию газ с завода в Техасе, в котором она владеет контрольным пакетом акций. Кроме того, ближневосточная страна ищет новых покупателей в целях увеличения добычи, пишет Reuters. 

После начала специальной военной операции на Украине европейские страны пытаются заместить поставки газа из России. В марте министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек сообщил, что во время визита в Катар договорился о кооперации в энергетической сфере, которая в будущем предусматривает возможность закупок СПГ.

Однако Reuters в мае сообщило, что ФРГ и Катар не согласовали основные условия поставок. В августе немецкое издание DWN заявило, что попытка федерального министра договориться с Катаром провалилась, страна поставляет больше газа в Италию, а Германия «ничего не получает». В июне Bloomberg узнал, что Катар может потребовать от Евросоюза подписать долгосрочные контракты на 20 лет по поставкам СПГ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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