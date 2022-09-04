Reuters: глава Евросовета поедет в Катар на переговоры по газу

Однако Reuters в мае сообщило, что ФРГ и Катар не согласовали основные условия поставок. В августе немецкое издание DWN заявило, что попытка федерального министра договориться с Катаром провалилась, страна поставляет больше газа в Италию, а Германия «ничего не получает». В июне Bloomberg узнал, что Катар может потребовать от Евросоюза подписать долгосрочные контракты на 20 лет по поставкам СПГ.