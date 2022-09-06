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Территорию Владивостока расширят для создания города-миллионника

Ведомости

Территорию Владивостока планируют расширить вдоль Амурского залива для создания первого на Дальнем Востоке города-миллионника, в него также войдет территория опережающего развития «Надеждинская», которая получит новое название — «Приморье», об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Перед нами стоит амбициозная задача — создать в регионе первый город-миллионник. Будем расширять территорию столицы Дальнего Востока. Как известно, где дорога — там жизнь, поэтому планируем распространить Владивосток вдоль Амурского залива, через который более десяти лет назад был построен низководный мост. Он соединил краевой центр с полуостровом Де-Фриз, расположенным в Надеждинском районе», — сообщил Кожемяко (цит. по ТАСС).

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Он напомнил, что в этом районе находится одноименная территория опережающего социально-экономического развития (ТОР), которая станет частью Большого Владивостока. На этой территории будет реализовано 22 проекта, в том числе построен город-спутник Владивосток под руководством Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики вместе с Корпорацией развития региона. Предполагается, что объем инвестиций превысит 136 млрд руб.

Предполагается, что в новом городе-спутнике производственные и промышленные объекты будут запущены одновременно с учреждениями образования, что позволит обеспечить новые предприятия молодыми специалистами. Для специалистов и их семей, которые будут приезжать в регион, будет востребовано строительство жилья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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