Территорию Владивостока расширят для создания города-миллионника

«Перед нами стоит амбициозная задача — создать в регионе первый город-миллионник. Будем расширять территорию столицы Дальнего Востока. Как известно, где дорога — там жизнь, поэтому планируем распространить Владивосток вдоль Амурского залива, через который более десяти лет назад был построен низководный мост. Он соединил краевой центр с полуостровом Де-Фриз, расположенным в Надеждинском районе», — сообщил Кожемяко (цит. по ТАСС).