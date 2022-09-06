Территорию Владивостока расширят для создания города-миллионника
Территорию Владивостока планируют расширить вдоль Амурского залива для создания первого на Дальнем Востоке города-миллионника, в него также войдет территория опережающего развития «Надеждинская», которая получит новое название — «Приморье», об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Перед нами стоит амбициозная задача — создать в регионе первый город-миллионник. Будем расширять территорию столицы Дальнего Востока. Как известно, где дорога — там жизнь, поэтому планируем распространить Владивосток вдоль Амурского залива, через который более десяти лет назад был построен низководный мост. Он соединил краевой центр с полуостровом Де-Фриз, расположенным в Надеждинском районе», — сообщил Кожемяко (цит. по ТАСС).
Он напомнил, что в этом районе находится одноименная территория опережающего социально-экономического развития (ТОР), которая станет частью Большого Владивостока. На этой территории будет реализовано 22 проекта, в том числе построен город-спутник Владивосток под руководством Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики вместе с Корпорацией развития региона. Предполагается, что объем инвестиций превысит 136 млрд руб.
Предполагается, что в новом городе-спутнике производственные и промышленные объекты будут запущены одновременно с учреждениями образования, что позволит обеспечить новые предприятия молодыми специалистами. Для специалистов и их семей, которые будут приезжать в регион, будет востребовано строительство жилья.
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