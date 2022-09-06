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Экономика

Решетников: окончательное решение по новому бюджетному правилу не принято

Ведомости

Российские власти еще не приняли окончательное решение по новому бюджетному правилу, заявил РБК в кулуарах Восточного экономического форума министр экономического развития России Максим Решетников.

По его словам, «разные люди предлагают разные варианты». «Обсуждать их без общей конструкции бюджета бессмысленно, потому что это так или иначе эмиссия и давление на валютный рынок», — отметил Решетников.

В старом бюджетном правиле на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 г. планка отсечения находится на уровне $44,2/барр.) Минфин покупает для Фонда национального благосостояния иностранную валюту и золото. В начале марта министерство сообщило о приостановке действия правила на 2022 г. До этого западные страны в рамках санкций заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов РФ, включая средства ФНБ. В середине июня первый вице-премьер России Андрей Белоусов в интервью ТАСС рассказал, что вопрос бюджетного правила «снова ставится» в правительстве, но окончательное решение, по его словам, еще не принято. Белоусов отметил, что, на его взгляд, нефтегазовые доходы должны идти в первую очередь на инвестиции, но «внятного ответа» на вопрос, каким должно быть новое бюджетное правило, на тот момент не было.

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16 июня министр финансов Антон Силуанов заявил, что в новом бюджетном правиле есть зависимость не только от цены на нефть, но и от различных вариантов объема добычи и экспорта углеводородов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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