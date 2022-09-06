Решетников: окончательное решение по новому бюджетному правилу не принято

В старом бюджетном правиле на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 г. планка отсечения находится на уровне $44,2/барр.) Минфин покупает для Фонда национального благосостояния иностранную валюту и золото. В начале марта министерство сообщило о приостановке действия правила на 2022 г. До этого западные страны в рамках санкций заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов РФ, включая средства ФНБ. В середине июня первый вице-премьер России Андрей Белоусов в интервью ТАСС рассказал, что вопрос бюджетного правила «снова ставится» в правительстве, но окончательное решение, по его словам, еще не принято. Белоусов отметил, что, на его взгляд, нефтегазовые доходы должны идти в первую очередь на инвестиции, но «внятного ответа» на вопрос, каким должно быть новое бюджетное правило, на тот момент не было.