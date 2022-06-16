Силуанов рассказал о концепции нового бюджетного правила

«Нам надо определить объем расходов, которые составлены исходя из умеренно оптимистичных доходов нефти и газа. Раньше была цена отсечения, сейчас, в условиях, когда помимо цены на нефть важны объемы поставок, мы сделали некую зависимость поступлений бюджетных доходов не только от цены, но и от различных вариантов объема добычи и экспорта углеводородов», – пояснил министр в кулуарах Петербурского международного экономического форума (ПМЭФ). Среднее значение в нерисковой для бюджета зоне и будет браться для расчета бюджетного правила, добавил министр.