Газета
Финансы

Силуанов рассказал о концепции нового бюджетного правила

Ведомости

Министр финансов Антон Силуанов рассказал об общих принципах, на которых будет построено новое бюджетное правило. По его словам, расходы бюджета нужно рассчитывать исходя из «умеренно оптимистичных доходов нефти и газа».

«Нам надо определить объем расходов, которые составлены исходя из умеренно оптимистичных доходов нефти и газа. Раньше была цена отсечения, сейчас, в условиях, когда помимо цены на нефть важны объемы поставок, мы сделали некую зависимость поступлений бюджетных доходов не только от цены, но и от различных вариантов объема добычи и экспорта углеводородов», – пояснил министр в кулуарах Петербурского международного экономического форума (ПМЭФ). Среднее значение в нерисковой для бюджета зоне и будет браться для расчета бюджетного правила, добавил министр. 

В старом бюжетном правиле на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 г. планка отсечения находится на уровне $44,2/барр.) Минфин покупает для Фонда национального благосостояния иностранную валюту и золото. В начале марта министерство сообщило о приостановке действия правила на 2022 г. До этого западные страны в рамках санкций заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов РФ, включая средства ФНБ.

«Вторая новация — мы хотим погрузить в предельную черту расходов, которая определяется бюджетным правилом как нефтегаз плюс ненефтегаз, хотим включить в нее те квазирасходы, которые сейчас проводятся под чертой в виде кредитов, чтобы не было соблазна увеличивать квазибюджетные операции, которые на самом деле чистые расходы. Предлагается включить их в предельный объем бюджетных обязательств, которые будут определяться бюджетным правилом», – рассказал министр финансов.

Силуанов добавил, что в рамках бюджета также нужно продолжать сберегать доходы, полученные от высоких цен на нефть. По его словам, сберегать можно и в рублях, и рассмотреть альтернативный вариант сбережения в юанях. Механизм нового бюджетного правила еще будет обсуждаться в правительстве, добавил министр.

Ранее по теме: Власти хотят заменить в макропрогнозе Минэка цену нефти Urals на другой индикатор

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных