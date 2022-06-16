Силуанов рассказал о концепции нового бюджетного правила
Министр финансов Антон Силуанов рассказал об общих принципах, на которых будет построено новое бюджетное правило. По его словам, расходы бюджета нужно рассчитывать исходя из «умеренно оптимистичных доходов нефти и газа».
«Нам надо определить объем расходов, которые составлены исходя из умеренно оптимистичных доходов нефти и газа. Раньше была цена отсечения, сейчас, в условиях, когда помимо цены на нефть важны объемы поставок, мы сделали некую зависимость поступлений бюджетных доходов не только от цены, но и от различных вариантов объема добычи и экспорта углеводородов», – пояснил министр в кулуарах Петербурского международного экономического форума (ПМЭФ). Среднее значение в нерисковой для бюджета зоне и будет браться для расчета бюджетного правила, добавил министр.
В старом бюжетном правиле на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 г. планка отсечения находится на уровне $44,2/барр.) Минфин покупает для Фонда национального благосостояния иностранную валюту и золото. В начале марта министерство сообщило о приостановке действия правила на 2022 г. До этого западные страны в рамках санкций заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов РФ, включая средства ФНБ.
«Вторая новация — мы хотим погрузить в предельную черту расходов, которая определяется бюджетным правилом как нефтегаз плюс ненефтегаз, хотим включить в нее те квазирасходы, которые сейчас проводятся под чертой в виде кредитов, чтобы не было соблазна увеличивать квазибюджетные операции, которые на самом деле чистые расходы. Предлагается включить их в предельный объем бюджетных обязательств, которые будут определяться бюджетным правилом», – рассказал министр финансов.
Силуанов добавил, что в рамках бюджета также нужно продолжать сберегать доходы, полученные от высоких цен на нефть. По его словам, сберегать можно и в рублях, и рассмотреть альтернативный вариант сбережения в юанях. Механизм нового бюджетного правила еще будет обсуждаться в правительстве, добавил министр.