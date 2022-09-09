Не менее 10 стран ЕС потребовали ограничить цены на весь импортный газ
Как минимум 10 стран Евросоюза, в том числе Италия, Польша и Греция, потребовали ввести ограничение на стоимость всего импортного газа, который поставляется в ЕС, а не только российского, сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
«Брюссель сталкивается с давлением со стороны как минимум 10 стран ЕС с целью введения ограничения на цены на газ для всех поставщиков», — сказано в сообщении. При этом некоторые правительства опасаются, что одобрение предложенного Еврокомиссией плана по ограничению цен на российские энергоресурсы может привести к полному прекращению поставок в Европу.
Накануне замминистра финансов США Уолли Адейемо сообщил, что страны G7 (США, Канада, Великобритания , Япония, Германия, Италия, Франция) введут лимит цен на нефть, поставляемую из России, к 5 декабря. Он отметил, что для того чтобы эти меры были эффективными, потребуется убедить присоединиться к плану значительную часть стран, покупающих российскую нефть, в том числе Индию, у которой традиционно сложились тесные связи с Россией, и Китай.
Ранее газета Financial Times писала, что аналогичный лимит цен на российские нефтепродукты вступит в силу 5 февраля 2023 г. Тогда же Еврокомиссия предложила ввести ограничения в отношении стоимости российского газа. Чиновники считают, что подобные меры будут гарантировать поставки российских энергоресурсов, при этом значительно сократят нефтегазовые доходы России.
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), назвал идею административного ограничения цен «чушью» и «абсолютно тупым решением», которое приведет к дальнейшему росту цен на энергоресурсы в Европе и странах, которые это решение примут. Он сообщил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы тем странам, которые «навязывают» свои условия. «Те, кто нам что-то навязывают, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются. <...> Поставлять ничего не будем вне рамок контракта, ничего навязанного делать не будем. Нам останется только одно, как в известной русской сказке, приговаривать: "Мерзни, мерзни, волчий хвост"», — заявил Путин.
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