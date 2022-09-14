Франция заполнила свои газохранилища на 95%
Газохранилища Франции заполнены на 95%, заявила премьер-министр страны Элизабет Борн, слова которой приводит телеканал BFMTV.
По ее словам, цены на газ во Франции в 2023 г. вырастут в 5 раз по сравнению с 2021 г., на электричество — в 10 раз. При этом она пообещала малообеспеченным семьям разовые выплаты в размере от 100 до 200 евро для покрытия части расходов на электроэнергию.
Франция вместе с Еврокомиссией будет работать над установлением потолка цен на рынке газа, добавила она. В Евросоюзе ранее сообщили о досрочном заполнении газохранилищ на 80%. В частности, Германии удалось достичь целевого показателя в 85% раньше срока на два месяца.
Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) в Брюсселе в ходе экстренного заседания Совета ЕС по энергетике 9 сентября не смогли согласовать введение потолка цен на российский газ. Источники Bloomberg пояснили, что страны ЕС не спешат ограничивать цены только на российский газ из-за опасений, что РФ в ответ может полностью прекратить его поставки.
О том, что Россия не станет продавать ЕС энергоресурсы на невыгодных для себя условиях, говорил президент РФ Владимир Путин 7 сентября на ВЭФ-2022 во Владивостоке, назвав идею административным способом ограничить цены на газ из России «чушью и бредом». «Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем! И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам», — предупредил Путин.
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