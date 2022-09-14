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Экономика

Франция заполнила свои газохранилища на 95%

Ведомости

Газохранилища Франции заполнены на 95%, заявила премьер-министр страны Элизабет Борн, слова которой приводит телеканал BFMTV.

По ее словам, цены на газ во Франции в 2023 г. вырастут в 5 раз по сравнению с 2021 г., на электричество — в 10 раз. При этом она пообещала малообеспеченным семьям разовые выплаты в размере от 100 до 200 евро для покрытия части расходов на электроэнергию.

Франция вместе с Еврокомиссией будет работать над установлением потолка цен на рынке газа, добавила она. В Евросоюзе ранее сообщили о досрочном заполнении газохранилищ на 80%. В частности, Германии удалось достичь целевого показателя в 85% раньше срока на два месяца.

Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) в Брюсселе в ходе экстренного заседания Совета ЕС по энергетике 9 сентября не смогли согласовать введение потолка цен на российский газ. Источники Bloomberg пояснили, что страны ЕС не спешат ограничивать цены только на российский газ из-за опасений, что РФ в ответ может полностью прекратить его поставки.

О том, что Россия не станет продавать ЕС энергоресурсы на невыгодных для себя условиях, говорил президент РФ Владимир Путин 7 сентября на ВЭФ-2022 во Владивостоке, назвав идею административным способом ограничить цены на газ из России «чушью и бредом». «Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем! И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам», — предупредил Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных