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Экономика

В Швейцарии решили приостановить обмен налоговой информацией с Россией

Ведомости

Правительство Швейцарии приняло решение временно приостановить обмен налоговой информацией с Россией, который велся с 2018 г., об этом сообщила пресс-служба Федерального совета Швейцарии.

«На заседании 16 сентября 2022 г. Совет Федерации принял решение временно не передавать налоговую информацию в РФ. <...> Временная приостановка затрагивает все формы обмена налоговой информацией с Российской Федерацией, т. е. автоматический обмен информацией о финансовых счетах и отчетах по странам, обмен информацией по запросу и спонтанный обмен информацией», - сказано в документе.

После начала специальной военной операции на территории Украины несколько западных стран, в том числе Великобритания, Германия и США, приостановили обмен налоговой информацией с Россией и Белоруссией, в результате чего российским властям стало сложнее получать информацию о доходах российских физлиц и контролируемых ими компаний за рубежом.

Список стран, не обменивающихся налоговой информацией с Россией, используется в целях налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний. Согласно российскому законодательству, прибыль контролируемой иностранной компании в ряде случаев освобождается от налогов, если ее постоянным местонахождением является государство или территория, с которым у России есть договор по вопросам налогообложения, при условии, что они не входят в указанный перечень. Обмен налоговыми данными применяется с тем, чтобы избежать двойного налогообложения.

В конце августа Федеральная налоговая служба России предложила внести Канаду в список государств, которые не обмениваются с Россией налоговой информацией. Сейчас в него входит 98 государств и 18 территорий. Согласно проекту приказа, со следующего года в него будут входить только 90 государств и 17 территорий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных