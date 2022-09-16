В Швейцарии решили приостановить обмен налоговой информацией с Россией
Правительство Швейцарии приняло решение временно приостановить обмен налоговой информацией с Россией, который велся с 2018 г., об этом сообщила пресс-служба Федерального совета Швейцарии.
«На заседании 16 сентября 2022 г. Совет Федерации принял решение временно не передавать налоговую информацию в РФ. <...> Временная приостановка затрагивает все формы обмена налоговой информацией с Российской Федерацией, т. е. автоматический обмен информацией о финансовых счетах и отчетах по странам, обмен информацией по запросу и спонтанный обмен информацией», - сказано в документе.
После начала специальной военной операции на территории Украины несколько западных стран, в том числе Великобритания, Германия и США, приостановили обмен налоговой информацией с Россией и Белоруссией, в результате чего российским властям стало сложнее получать информацию о доходах российских физлиц и контролируемых ими компаний за рубежом.
Список стран, не обменивающихся налоговой информацией с Россией, используется в целях налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний. Согласно российскому законодательству, прибыль контролируемой иностранной компании в ряде случаев освобождается от налогов, если ее постоянным местонахождением является государство или территория, с которым у России есть договор по вопросам налогообложения, при условии, что они не входят в указанный перечень. Обмен налоговыми данными применяется с тем, чтобы избежать двойного налогообложения.
В конце августа Федеральная налоговая служба России предложила внести Канаду в список государств, которые не обмениваются с Россией налоговой информацией. Сейчас в него входит 98 государств и 18 территорий. Согласно проекту приказа, со следующего года в него будут входить только 90 государств и 17 территорий.
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