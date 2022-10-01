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Reuters: Россия не вошла в руководящий совет ICAO

Ведомости

Россию не переизбрали в руководящий совет Международной организации гражданской авиации (ICAO), сообщает Reuters. По данным агентства, Россия не получила достаточное количество голосов, необходимых для того, чтобы остаться в составе совета.

На странице ICAO в Twitter (соцсеть заблокирована по требованию Роскомнадзора) опубликован список стран, вошедших в совет по результатам голосования, состоявшегося 1 октября. По итогу первого этапа голосования в него были избраны Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Китай, США, Франция и Япония.

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После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции, которые в том числе затронули российскую авиаотрасль. Недружественные страны закрыли небо для российских самолетов, Россия ввела зеркальные меры. Как сообщал министр транспорта Виталий Савельев, теперь российские авиакомпании летают всего в 11 стран мира.

Российским перевозчикам запретили приобретать самолеты иностранного производства и запчасти к ним, а также осуществлять техобслуживание и страхование воздушных судов. Зарубежные лизингодатели потребовали от отечественных авиакомпаний вернуть самолеты, взятые в аренду, до 28 марта. Но по решению российских властей большая часть бортов осталась внутри страны и совершает перевозки по внутрироссийским маршрутам из-за угрозы ареста.

ICAO ранее выпустила бюллетень о нерешенной проблеме безопасности полетов в России из-за регистрации самолетов в реестре гражданских воздушных судов под разными юрисдикциями. Об этом писал РБК со ссылкой на копию документа. По мнению авторов, из-за такой регистрации существует проблема действительности лицензий на радиооборудование, установленное на бортах, и сертификатов летной годности в целом. Официальный представитель ICAO Энтони Филбин пояснил изданию, что регистрация самолетов более чем в одной стране нарушает ст. 18 Чикагской конвенции, что и влечет за собой проблемы с признанием лицензий и сертификатов.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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