В России ограничили работу грузоперевозчиков отдельных стран
Российские власти ввели запрет на перевозку грузов компаниями из стран, которые ввели транспортные ограничения против РФ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Документом устанавливается запрет на международные перевозки грузов по территории России грузовыми средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, а также зарегистрированным за рубежом, которые ввели ограничения в отношении российских граждан и юридических лиц ограничительные меры в сфере перевозок.
Ограничение касается двухсторонних и транзитных перевозок, перевозок с территорий или на территории третьих стран. Они не касаются перевозок отдельных товаров, включенных в специальный перечень: продукты питания, фармацевтика и другие.
Постановление вступает в силу с 10 октября и будет действовать до 31 декабря 2022 года.
1 октября стало известно, что Россию не переизбрали в руководящий совет Международной организации гражданской авиации (ICAO). Организация ранее выпустила бюллетень о нерешенной проблеме безопасности полетов в России из-за регистрации самолетов в реестре гражданских воздушных судов под разными юрисдикциями.
Ранее министры транспорта России и Белоруссии Виталий Савельев и Алексей Авраменко подписали в Москве межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию РФ. Отмечается, что поставки будут проходить как через морские порты, так и по земле. По словам Савельева, стороны планируют развивать перевозки разных грузов, в том числе минеральных удобрений. Он подчеркнул, что соглашение «придаст новый импульс национальным экономикам».
26 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, по которому правительство получило право на введение запрета на автомобильные грузоперевозки по стране для компаний из недружественных стран.