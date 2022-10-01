В России ограничили работу грузоперевозчиков отдельных стран

Ранее министры транспорта России и Белоруссии Виталий Савельев и Алексей Авраменко подписали в Москве межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию РФ. Отмечается, что поставки будут проходить как через морские порты, так и по земле. По словам Савельева, стороны планируют развивать перевозки разных грузов, в том числе минеральных удобрений. Он подчеркнул, что соглашение «придаст новый импульс национальным экономикам».