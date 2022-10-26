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Экономика

Годовая инфляция в России замедлилась до 12,88%

Ведомости

Инфляция в России в годовом выражении за неделю с 18 по 24 октября замедлилась до 12,88%, сообщило Минэкономразвития.

Неделей ранее этот показатель составил 13,1%. За отчетный период рост потребительских цен составил 0,08%. На продукты питания цены выросли на 0,15%, плодоовощная продукция при этом подорожала 1,49%. В сегменте непродовольственных товаров уровень цен остается практически неизменным уже третью неделю. В сегменте регулируемых и туристических услуг цены вернулись к росту на 0,13% после понижения на 0,21% неделей ранее.

Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.

Банк России в сентябре снизил ключевую ставку на 0,5 пункта до 7,5%. Это шестое подряд снижение ключевой ставки после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20% из-за кардинально изменившихся условий в экономике. С 8 апреля ставка начала снижаться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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