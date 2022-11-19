Белоусов заявил о приближении «идеального шторма» в мировой экономике
Мировая экономика в ближайшие несколько лет вступит в период «идеального шторма» в результате «столкновения» трех трендов кризиса, заявил журналистам на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке глава российской делегации на саммите и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
По словам Белоусова, на прошедшем заседании лидеры АТЭС сошлись во мнении, что мировая экономика входит в период сильных потрясений, а выходить из них государства смогут только все вместе. Вице-премьер отметил выступление главы МВФ Кристалины Георгиевой, которая рассказала о проблемах и ограничениях, с которыми сейчас сталкивается мировая экономика.
«Бросается в глаза то, что мы сейчас только входим в понимание проблем, которые складываются в мире. Предстоящие несколько лет, это будет период идеального шторма, когда на ограниченном временном промежутке сталкиваются тренды, которые накапливались достаточно давно», — сказал Белоусов.
Глава российской делегации перечислил три тренда мирового кризиса.
«Первый такой тренд – это, безусловно, рост протекционизма мировой торговли и блокировка правил, которые связаны с ВТО», — сказал он, указав, что органы разрешения споров «практически перестали работать», а последние годы между крупнейшими державами — США и Китаем — шли торговые войны.
Вторым фактором, который накладывается на протекционизм, Белоусов назвал долговой навес. Он «должен был бы рассосаться после кризиса 2009 г., но никуда не делся» и сейчас, по мнению вице-премьера, блокирует инструменты подавления инфляции — существенное повышение процентных ставок и ужесточение монетарной политики.
«Понятно почему. Потому что резкое повышение процентных ставок приведет к резкому удорожанию обслуживания и погашения долга, что может привести к цепочке банкротств крупнейших банков», — заявил Белоусов, добавив, что при негативном сценарии МВФ ожидает вхождения в зону кризиса порядка 30% мировой банковской системы.
Третий тренд связан с ростом цен, который начался в конце 2020 г., когда резко подорожали металлы, отметил Белоусов. Помимо этого наблюдался «десятикратный» рост цен на газ, повлекший за собой удорожание электроэнергии и практически блокировавший «развитие или даже само существование предприятий и целых отраслей».
«Под удар попала металлургия, которая является одной из самых энергоемких отраслей и, что опаснее всего, производство минеральных удобрений. Дальше по цепочке сокращение производства минеральных удобрений вызвало рост цен на минеральные удобрения и, естественно, не могло не отразиться на зерновых рынках и на перспективах», — сказал глава делегации.
В результате такая турбулентность привела рынки в сильное движение, которое носит «хаотический и неопределенный» характер, резюмировал Белоусов.