Белоусов заявил о приближении «идеального шторма» в мировой экономике

«Бросается в глаза то, что мы сейчас только входим в понимание проблем, которые складываются в мире. Предстоящие несколько лет, это будет период идеального шторма, когда на ограниченном временном промежутке сталкиваются тренды, которые накапливались достаточно давно», — сказал Белоусов.