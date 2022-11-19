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Экономика

Власти США намерены ввести пошлины на поставки нефтепромысловых труб из России

Ведомости

Власти США решили ввести пошлины на поставки применяемых в нефтяной отрасли труб из России, Мексики, Аргентины и Южной Кореи, сообщает ТАСС со ссылкой на извещения, размещенные 19 ноября в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства.

В одном из размещенных в субботу извещений минторг США «вводит компенсационные пошлины на нефтепромысловые трубы из Республики Корея и Российской Федерации». В американском ведомстве указывают на то, что размер субсидий для Волжского трубного завода, Северского трубного завода, Синарского трубного завода, Орского машиностроительного завода, Таганрогского металлургического завода и ПАО «Трубная металлургическая компания» составил 1,3%, для Выксунского металлургического завода — 1,59%, для других производителей указанной продукции — 1,43%. Власти США уверяют, что субсидии должны быть компенсированы таможенными пошлинами, которые, вероятно, приравняют к этому же показателю.

В другом извещении говорится о том, что власти США в свете выводов Комиссии по международной торговле США «вводят антидемпинговые пошлины на нефтепромысловые трубы из Аргентины, Мексики и Российской Федерации». Уточняется, что США могут ввести таможенные антидемпинговые пошлины в размере 184,21% на указанную продукцию Волжского трубного завода, Синарского трубного завода, Северского трубного завода, Таганрогского металлургического завода, Первоуральского новотрубного завода, Челябинского трубопрокатного завода, Орского машиностроительного завода и ПАО «Трубная металлургическая компания». Для продукции Выксунского металлургического завода и других производителей указанный показатель может составить 12,01%.

Ранее на этой неделе Комиссия по международной торговле США выступила с утверждением, что поставки нефтепромысловых труб из этих стран наносят ущерб американской промышленности. Министерство торговли США, в частности, утверждает, что указанная продукция из России поставляется на рынок Соединенных Штатов по цене, являющейся ниже справедливой.

11 ноября стало известно, что министерство торговли США лишило Россию статуса страны с рыночной экономикой, ограничивающего размер антидемпинговых пошлин на российские товары. «Это решение дает Соединенным Штатам возможность применить всю силу антидемпингового законодательства США для устранения рыночных искажений, вызванных растущим вмешательством российского правительства в их экономику», — заявили там.

Министерство экономического развития России не согласилось с доводами минторга США об отзыве у российской экономики статуса рыночной. Рыночный статус был предоставлен России минторгом в 2002 г. Спустя почти 20 лет, в августе 2021 г., министерство проводило анализ рыночности российской экономики в ходе антидемпингового анализа поставок карбамидно-аммиачной смеси. Но в октябре того же года министерство подтвердило статус российской экономики как рыночной, заявив об отсутствии достаточных оснований для его отзыва. В мае 2022 г. минторг США начал пересмотр этого решения со ссылкой на «изменившиеся обстоятельства».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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