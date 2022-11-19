Власти США намерены ввести пошлины на поставки нефтепромысловых труб из России

Министерство экономического развития России не согласилось с доводами минторга США об отзыве у российской экономики статуса рыночной. Рыночный статус был предоставлен России минторгом в 2002 г. Спустя почти 20 лет, в августе 2021 г., министерство проводило анализ рыночности российской экономики в ходе антидемпингового анализа поставок карбамидно-аммиачной смеси. Но в октябре того же года министерство подтвердило статус российской экономики как рыночной, заявив об отсутствии достаточных оснований для его отзыва. В мае 2022 г. минторг США начал пересмотр этого решения со ссылкой на «изменившиеся обстоятельства».