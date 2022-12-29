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Экономика

Силуанов заявил, что потолок цен на нефть деформирует рынок

Ведомости

Введение потолка цен на нефть деформирует определенные сегменты рынка, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Что касается потолка, то все равно цены определяются рынком — цены на нефть, да и вообще на любые рыночные товары. Поэтому установление каких-либо ограничений, потолков лишь деформирует определенные сегменты рынка», — заявил глава Минфина (цитата по «РИА Новости»).

Силуанов заявил, что Россия будет продавать нефть по рыночной цене в те страны, которые не присоединились к потолку цен на энергоноситель. Он подчеркнул, что поставки российской нефти не будут осуществляться в те государства, которые ввели эти ограничения.

По его словам, аналитики мировых агентств дают позитивные прогнозы по спросу на нефть, поэтому энергоноситель будет востребован. Силуанов отметил, что страны Запада «всегда проповедовали» рыночные принципы, а сами их нарушают. «Это... подтверждает еще раз двойные стандарты всей и политической, и экономической деятельности западных стран», — продолжил он.

3 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Документ был опубликован в официальном журнале ЕС 4 декабря. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза.  Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля 2023 г. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть. Согласно тексту документа, вводится запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Подчеркивается, что данная мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Также уточняется, что президент может принять специальное решение по поставкам нефти и нефтепродуктов, в отношении которых указом ранее были введены ограничения. Запрет на поставки нефти вступает в силу 1 февраля 2023 г., а по нефтепродуктам дату определит правительство России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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