Силуанов заявил, что потолок цен на нефть деформирует рынок
Введение потолка цен на нефть деформирует определенные сегменты рынка, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».
«Что касается потолка, то все равно цены определяются рынком — цены на нефть, да и вообще на любые рыночные товары. Поэтому установление каких-либо ограничений, потолков лишь деформирует определенные сегменты рынка», — заявил глава Минфина (цитата по «РИА Новости»).
Силуанов заявил, что Россия будет продавать нефть по рыночной цене в те страны, которые не присоединились к потолку цен на энергоноситель. Он подчеркнул, что поставки российской нефти не будут осуществляться в те государства, которые ввели эти ограничения.
По его словам, аналитики мировых агентств дают позитивные прогнозы по спросу на нефть, поэтому энергоноситель будет востребован. Силуанов отметил, что страны Запада «всегда проповедовали» рыночные принципы, а сами их нарушают. «Это... подтверждает еще раз двойные стандарты всей и политической, и экономической деятельности западных стран», — продолжил он.
3 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Документ был опубликован в официальном журнале ЕС 4 декабря. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля 2023 г. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.
27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть. Согласно тексту документа, вводится запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Подчеркивается, что данная мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Также уточняется, что президент может принять специальное решение по поставкам нефти и нефтепродуктов, в отношении которых указом ранее были введены ограничения. Запрет на поставки нефти вступает в силу 1 февраля 2023 г., а по нефтепродуктам дату определит правительство России.