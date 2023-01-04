Программу поддержки предприятий легкой промышленности продлили до конца 2023 года

По оценке Минэкономразвития, с января по октябрь снижение ВВП России составило 2,1%. По итогам этого года Минэк ожидает спада ВВП на 2,9%, а в 2023 г. — на 0,8%. При этом в 2024-2025 гг. министерство прогнозирует рост ВВП на 2,6% в год.