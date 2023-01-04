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Экономика

Программу поддержки предприятий легкой промышленности продлили до конца 2023 года

Ведомости

Правительство продлило программу поддержки предприятий легкой промышленности до конца 2023 г., соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Продление программы субсидирования поможет продолжить поддержку предприятий отрасли, повысить качество и расширить ассортимент их продукции», – отметили в пресс-службе правительства.

В рамках программы компании смогут получить субсидии на погашение процентов по кредитам, которые были взяты в 2023 г., возместив при их помощи 70% расходов на выплаты по процентам.

Речь идет о кредитах, выданных на срок до двух лет. На эту меру поддержки предусмотрено выделение из бюджета 600 млн руб. каждый год.

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Ранее в конце декабря Мишустин заявил, что снижение ВВП России за первые 11 месяцев 2022 г. составило 2%. В ноябре зафиксирован рост в строительной отрасли и сельском хозяйстве по сравнению с ноябрем 2021 г. Увеличено также производство электрооборудования, транспорта, восстанавливается кредитование физлиц и компаний – объем займов вырос на 13%.

Ситуация с безработицей в РФ остается стабильной, отметил Мишустин, в ноябре безработица достигла 3,7% – минимального значения за всю историю наблюдения с 1991 г. Кроме того, в сжатые сроки были обеспечены меры, которые защитили внутренний рынок России от внешнего давления, добавил премьер.

По оценке Минэкономразвития, с января по октябрь снижение ВВП России составило 2,1%. По итогам этого года Минэк ожидает спада ВВП на 2,9%, а в 2023 г. — на 0,8%. При этом в 2024-2025 гг. министерство прогнозирует рост ВВП на 2,6% в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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