Цена на газ в Европе приблизилась к отметке в $850 за 1000 куб. м
Цена на газ в Европе составила $846,6 за 1000 куб. м, приблизившись к отметке в $850, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость февральского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах открыла торги у отметки в $773,6 за 1000 куб. м. По состоянию на 19.46 мск составляла $846,6 доллара (+11,6%).
Аналитики ранее называли основными причинами снижения цен на газ значительные запасы газа в европейских подземных газовых хранилищах (ПХГ), а также высокие показатели выработки ветровой энергетики. Свою роль сыграла и относительно теплая погода в Европе.
19 декабря страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ в размере 180 евро за 1 МВт\ч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. В рамках европейского механизма коррекции газового рынка он начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Потолок будет активироваться в том случае, если цена газа на TTF (это наиболее ликвидный газовый хаб в ЕС) превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС составит более 35 евро за 1 МВт\ч. При этом потолок не будет применяться к внебиржевым сделкам.