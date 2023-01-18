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Экономика

ВВП Белоруссии в 2022 году сократился на 4,7%

Ведомости

ВВП Белоруссии по итогам 2022 г. сократился на 4,7%, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстата).

«Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за 2022 г. Объем ВВП в текущих ценах составил 191,4 млрд [белорусских] руб., или в сопоставимых ценах 95,3% к уровню 2021 г.», – говорится в сообщении.

Индекс-дефлятор ВВП в прошлом году составил 113,6% по отношению к 2021 г., добавили там.

В начале октября стало известно, что Евразийский банк развития (ЕАБР) выполнит стратегию в отношении Белоруссии и инвестирует в ее экономику до 2026 г. $1,5 млрд. 

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика по итогам 2022 г. впервые обеспечила положительное сальдо внешней торговли с Россией. По итогам года товарооборот может преодолеть планку в $50 млрд, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных