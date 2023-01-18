ВВП Белоруссии в 2022 году сократился на 4,7%
ВВП Белоруссии по итогам 2022 г. сократился на 4,7%, говорится в сообщении Национального статистического комитета (Белстата).
«Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за 2022 г. Объем ВВП в текущих ценах составил 191,4 млрд [белорусских] руб., или в сопоставимых ценах 95,3% к уровню 2021 г.», – говорится в сообщении.
Индекс-дефлятор ВВП в прошлом году составил 113,6% по отношению к 2021 г., добавили там.
В начале октября стало известно, что Евразийский банк развития (ЕАБР) выполнит стратегию в отношении Белоруссии и инвестирует в ее экономику до 2026 г. $1,5 млрд.
Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика по итогам 2022 г. впервые обеспечила положительное сальдо внешней торговли с Россией. По итогам года товарооборот может преодолеть планку в $50 млрд, добавил он.