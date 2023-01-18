«Газпром» подписал с Казахстаном «дорожную карту» по сотрудничеству в газовой отрасли

В ноябре 2022 г. стало известно, что Россия обсуждает с Казахстаном и Узбекистаном создание газового союза как для поставок газа между странами, так и для экспорта, в том числе в Китай. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Он подчеркнул, что Россия, Казахстан и Узбекистан с советских времен имеют «фактически единую газотранспортную систему».