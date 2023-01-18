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«Газпром» подписал с Казахстаном «дорожную карту» по сотрудничеству в газовой отрасли

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«Газпром» подписал с Казахстаном «дорожную карту» по сотрудничеству в газовой отрасли, передает пресс-служба компании в Telegram-канале.

«Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра. Стороны обсудили ход и перспективы взаимодействия. На встрече Алексей Миллер и Роман Скляр подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли», – говорится в сообщении.

В ноябре 2022 г. стало известно, что Россия обсуждает с Казахстаном и Узбекистаном создание газового союза как для поставок газа между странами, так и для экспорта, в том числе в Китай. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Он подчеркнул, что Россия, Казахстан и Узбекистан с советских времен имеют «фактически единую газотранспортную систему». 

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай после уточнил, что речь шла о создании «тройственного газового союза» с целью «координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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