«Газпром» подписал с Казахстаном «дорожную карту» по сотрудничеству в газовой отрасли
«Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра. Стороны обсудили ход и перспективы взаимодействия. На встрече Алексей Миллер и Роман Скляр подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли», – говорится в сообщении.
В ноябре 2022 г. стало известно, что Россия обсуждает с Казахстаном и Узбекистаном создание газового союза как для поставок газа между странами, так и для экспорта, в том числе в Китай. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Он подчеркнул, что Россия, Казахстан и Узбекистан с советских времен имеют «фактически единую газотранспортную систему».
Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай после уточнил, что речь шла о создании «тройственного газового союза» с целью «координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана».