Годовая инфляция в России на неделе с 10 по 16 января замедлилась до 11,57%

Президент России Владимир Путин ранее сегодня подчеркнул, что инфляция по итогам 2022 г. составила меньше 12%. «Здесь есть, выражаясь простым языком, свои засады. Если уж совсем инфляцию опустить, то в экономике могут быть определенные сбои. Центральный банк исходит из того, что она будет где-то в районе 5-7%», – отметил глава государства.