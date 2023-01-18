Годовая инфляция в России на неделе с 10 по 16 января замедлилась до 11,57%
Годовая инфляция на неделе с 10 по 16 января замедлилась до 11,57%, следует из обзора Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации.
«На неделе с 10 по 16 января 2023 г. инфляция замедлилась до 0,15% после роста на 0,24% за период с 1 по 9 января. Среднесуточный рост цен также замедлился до 0,021% после роста на 0,027%. В годовом выражении инфляция продолжила снижаться (до 11,57% г./г.)», – отмечается в обзоре.
В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,22%. Возобновилось снижение цен на мясопродукты, масла и жиры, яйца и муку, продолжили дешеветь сахар, макаронные и крупяные изделия. Вместе с тем рост цен отмечался на молочную продукцию после снижения цен неделей ранее.
Среди непродовольственных товаров на отчетной неделе зафиксирован рост цен на 0,18%. Подорожали электро- и бытовые приборы – 2,36%, возобновился рост цен на одежду и белье, обувь после снижения цен неделей ранее. Вместе с тем продолжили дешеветь легковые автомобили (-0,15%).
Президент России Владимир Путин ранее сегодня подчеркнул, что инфляция по итогам 2022 г. составила меньше 12%. «Здесь есть, выражаясь простым языком, свои засады. Если уж совсем инфляцию опустить, то в экономике могут быть определенные сбои. Центральный банк исходит из того, что она будет где-то в районе 5-7%», – отметил глава государства.
Министр экономического развития Максим Решетников ранее сообщил, что по итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,9%. Он уточнил, что такого показателя удалось достичь за счет стабилизации цен в сельскохозяйственном секторе, высокого урожая и развития каналов сбыта. Минэкономразвития также ожидает, что в I квартале 2023 г. инфляция в стране «существенно снизится год к году», уже во II квартале ведомство прогнозирует инфляцию ниже целевого уровня в 4%.