Путин ожидает инфляцию в I квартале на уровне 5%

Ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что по итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,9%. Он уточнил, что такого показателя удалось достичь за счет стабилизации цен в сельскохозяйственном секторе, высокого урожая и развития каналов сбыта. Минэкономразвития также ожидает, что в I квартале 2023 г. инфляция в стране «существенно снизится год к году», уже во II квартале ведомство прогнозирует инфляцию ниже целевого уровня в 4%.