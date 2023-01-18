Путин ожидает инфляцию в I квартале на уровне 5%
В I квартале 2023 г. инфляция может составить около 5%, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с рабочими Обуховского завода, входящего в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».
«Тенденция к снижению. Мы думаем, что в районе I квартала будет где-то около 5%, а потом даже есть тенденция к дальнейшему снижению», – сказал президент (цитата по «Интерфаксу»).
Путин подчеркнул, что инфляция по итогам 2022 г. составила меньше 12%. «Здесь есть, выражаясь простым языком, свои засады. Если уж совсем инфляцию опустить, то в экономике могут быть определенные сбои. Центральный Банк исходит из того, что она будет где-то в районе 5-7%», – отметил глава государства.
По прогнозам Банка России, в 2023 г. инфляция ожидается на уровне 5-7%, в 2024 г. – 4%.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что по итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,9%. Он уточнил, что такого показателя удалось достичь за счет стабилизации цен в сельскохозяйственном секторе, высокого урожая и развития каналов сбыта. Минэкономразвития также ожидает, что в I квартале 2023 г. инфляция в стране «существенно снизится год к году», уже во II квартале ведомство прогнозирует инфляцию ниже целевого уровня в 4%.