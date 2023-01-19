Макрон заявил, что закон о снижении инфляции в США грозит Европе деиндустриализацией

4 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС примет ответные меры для сохранения баланса в связи с принятым законом в США. Она также добавила, что ЕС и США не заинтересованы в торговой войне, поэтому ответные меры будут «адекватными и тщательно сбалансированными».