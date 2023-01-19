Макрон заявил, что закон о снижении инфляции в США грозит Европе деиндустриализацией
Закон о снижении инфляции в США грозит Европе деиндустриализацией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с премьер-министром Испании Петро Санчесом.
«Европа переживает трудный период из-за войны (на Украине), а также по причине торговых решений, принятых нашими коллегами в США. Если Европа не будет реагировать, ускорение озеленения экономики США будет означать деиндустриализацию Европы», – сказал Макрон (цитата по «РИА Новости»).
В августе 2022 г. президент США Джо Байден подписал закон, который должен способствовать снижению инфляции. Акт предусматривает, в частности, сокращение затрат на здравоохранение, энергию, снижение вредных выбросов, налоговую реформу, сокращение дефицита. Кроме того, был принят 15%-ный минимальный налог на прибыль корпораций.
4 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС примет ответные меры для сохранения баланса в связи с принятым законом в США. Она также добавила, что ЕС и США не заинтересованы в торговой войне, поэтому ответные меры будут «адекватными и тщательно сбалансированными».