Банк Англии поднял ставку до 4%
Банк Англии принял решение повысить базовую ставку на 0,5 п. п. – с 3,5% до 4% годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Там пояснили, что потребительская инфляция, составившая в декабре 10,5% в годовом выражении, начала замедляться, однако по-прежнему остается значительно выше цели в 2%. Рост цен, отмечает регулятор, связан с последствиями спецоперации РФ на Украине, подорожанием импорта, а также ситуацией в самой британской экономике.
Всего с декабря 2021 г. регулятор повысил процентную ставку с 0,1% до 4%, это позволит, по его оценке, быстро снизить инфляцию в этом году. Экономика королевства, добавил Банк Англии, все еще движется к рецессии, однако спад будет менее глубоким и продолжительным, чем ожидалось ранее.
Как отмечает The Independent, это повышение ставки стало десятым подряд.
Повышение ставки до 4% соответствует ожиданиям аналитиков, следует из опросов Reuters. Сегодня также ожидается повышение ставки ЕЦБ до 2,5%.
Вчера, 1 февраля, Федеральная резервная система (ФРС) США решила снова поднять базовую ставку, на этот раз она выросла на 0,25 п. п. – до 4,5-4,75% годовых. Регулятор подчеркнул, что рост базовой ставки продолжится в дальнейшем, поскольку это необходимо для формирования устойчивой монетарной политики, способной вернуть инфляцию к цели в 2%. На последнем заседании в 2022 г. ФРС повысила ставку на 0,5 п. п. до 4,25–4,5% – это самый высокий уровень с 2007 г.