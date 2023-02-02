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Экономика

Банк Англии поднял ставку до 4%

Ведомости

Банк Англии принял решение повысить базовую ставку на 0,5 п. п. – с 3,5% до 4% годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Там пояснили, что потребительская инфляция, составившая в декабре 10,5% в годовом выражении, начала замедляться, однако по-прежнему остается значительно выше цели в 2%. Рост цен, отмечает регулятор, связан с последствиями спецоперации РФ на Украине, подорожанием импорта, а также ситуацией в самой британской экономике.

Всего с декабря 2021 г. регулятор повысил процентную ставку с 0,1% до 4%, это позволит, по его оценке, быстро снизить инфляцию в этом году. Экономика королевства, добавил Банк Англии, все еще движется к рецессии, однако спад будет менее глубоким и продолжительным, чем ожидалось ранее.

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Как отмечает The Independent, это повышение ставки стало десятым подряд.

Повышение ставки до 4% соответствует ожиданиям аналитиков, следует из опросов Reuters. Сегодня также ожидается повышение ставки ЕЦБ до 2,5%.

Вчера, 1 февраля, Федеральная резервная система (ФРС) США решила снова поднять базовую ставку, на этот раз она выросла на 0,25 п. п. – до 4,5-4,75% годовых. Регулятор подчеркнул, что рост базовой ставки продолжится в дальнейшем, поскольку это необходимо для формирования устойчивой монетарной политики, способной вернуть инфляцию к цели в 2%. На последнем заседании в 2022 г. ФРС повысила ставку на 0,5 п. п. до 4,25–4,5% – это самый высокий уровень с 2007 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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