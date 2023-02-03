Мировые цены на продовольствие в январе вновь снизились
По итогам января зафиксировано десятое к ряду месячное снижение мировых цен на продовольствие, индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) снизился на 0,8% по сравнению с декабрем.
«Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО в январе составило 131,2 пункта, что на 0,8% ниже его декабрьского уровня и на 17,9% ниже пикового значения, достигнутого в марте 2022 г.», – говорится в сообщении ФАО.
Январское снижение обусловлено главным образом падением цен на растительные масла (-2,9%), молочную продукцию (-1,4%) и сахар (-1,1%).
Цены на зерновые выросли лишь на 0,1%, наибольший рост показали цены на рис, увеличившись за месяц сразу на 6,2% ввиду сокращения предложения, высокого местного спроса в некоторых азиатских странах-экспортерах и колебаний обменного курса. Пшеница при этом подешевела на 2,5%.
Цены на мясо снизились по сравнению с декабрем на 0,1%. Благодаря существенным экспортным запасам цены на мясо птицы, свинину и говядину снизились.
В ФАО ожидают, что общий объем производства зерновых в 2022 г. составит 2,76 млрд т, что на 1,7% ниже результатов 2021 г. В 2023 г. этот показатель продолжит снижение, считают там.
2 февраля стало известно, что поставки российской сельхозпродукции и продовольствия за рубеж по итогам 2022 г. увеличились на 12% в текущих ценах. Наибольший прирост стоимостного вклада экспорта обеспечили Волгоградская и Сахалинская области, Приморский, Камчатский и Алтайский края, а также республики Северная Осетия – Алания и Дагестан. Как сообщалось ранее, сбор зерновых по итогам 2022 г. в России составил 153,8 млн т в чистом весе, что на 26,69% больше результатов 2021 г. (121,4 млн т). В 2020 г. российские аграрии собрали 133,5 млн т зерна.
15 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжает помогать беднейшим странам, поставляя им продовольствие, тогда как Запад тянет одеяло на себя. Тогда он сказал, что в ближайшее время Россия готова бесплатно передать нуждающимся странам примерно 260 000 т удобрений.