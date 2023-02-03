Мировые цены на продовольствие в январе вновь снизились

2 февраля стало известно, что поставки российской сельхозпродукции и продовольствия за рубеж по итогам 2022 г. увеличились на 12% в текущих ценах. Наибольший прирост стоимостного вклада экспорта обеспечили Волгоградская и Сахалинская области, Приморский, Камчатский и Алтайский края, а также республики Северная Осетия – Алания и Дагестан. Как сообщалось ранее, сбор зерновых по итогам 2022 г. в России составил 153,8 млн т в чистом весе, что на 26,69% больше результатов 2021 г. (121,4 млн т). В 2020 г. российские аграрии собрали 133,5 млн т зерна.