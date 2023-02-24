В ОАЭ изучат варианты дальнейшей работы МТС Банка после введения санкций
«В настоящее время Центральный банк изучает имеющиеся варианты относительно нового статуса банка, соответствующее решение будет принято в установленном порядке с учетом обязательств, взятых на себя филиалом прежде», – говорится в сообщении.
МТС Банк получил лицензию Центробанка ОАЭ на осуществление банковских операций 1 января 2023 г. Он стал первым иностранным банком за несколько лет, который смог пройти процедуру лицензирования в этой стране.
8 февраля газета Financial Times сообщила, что власти США и Европы обеспокоены взаимодействием России и ОАЭ. Тогда источник газеты рассказал, что заместитель министра финансов США Брайан Нельсон поднял вопрос о выдаче лицензии российскому банку во время визита в Абу-Даби.
26 декабря 2022 г. Сбербанк заявил о закрытии своего офиса в ОАЭ. Тогда заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин сообщил, что закрытие подразделения произошло на фоне санкций Запада. Несмотря на закрытие, в банке пообещали продолжать помогать клиентам работать на эмиратском рынке. Ведяхин также рассказал, что банк надеется открыть свой филиал в Китае уже к концу этого года.