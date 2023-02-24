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В ОАЭ изучат варианты дальнейшей работы МТС Банка после введения санкций

Ведомости

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) изучает варианты дальнейшей работы российского МТС Банка в стране после введения в отношении него санкций Великобритании и США. Об этом сообщил эмиратский ЦБ в своем заявлении, опубликованном в агентстве WAM.

«В настоящее время Центральный банк изучает имеющиеся варианты относительно нового статуса банка, соответствующее решение будет принято в установленном порядке с учетом обязательств, взятых на себя филиалом прежде», – говорится в сообщении.

МТС Банк получил лицензию Центробанка ОАЭ на осуществление банковских операций 1 января 2023 г. Он стал первым иностранным банком за несколько лет, который смог пройти процедуру лицензирования в этой стране.

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8 февраля газета Financial Times сообщила, что власти США и Европы обеспокоены взаимодействием России и ОАЭ. Тогда источник газеты рассказал, что заместитель министра финансов США Брайан Нельсон поднял вопрос о выдаче лицензии российскому банку во время визита в Абу-Даби.

26 декабря 2022 г. Сбербанк заявил о закрытии своего офиса в ОАЭ. Тогда заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин сообщил, что закрытие подразделения произошло на фоне санкций Запада. Несмотря на закрытие, в банке пообещали продолжать помогать клиентам работать на эмиратском рынке. Ведяхин также рассказал, что банк надеется открыть свой филиал в Китае уже к концу этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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