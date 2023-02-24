В ОАЭ изучат варианты дальнейшей работы МТС Банка после введения санкций

26 декабря 2022 г. Сбербанк заявил о закрытии своего офиса в ОАЭ. Тогда заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин сообщил, что закрытие подразделения произошло на фоне санкций Запада. Несмотря на закрытие, в банке пообещали продолжать помогать клиентам работать на эмиратском рынке. Ведяхин также рассказал, что банк надеется открыть свой филиал в Китае уже к концу этого года.