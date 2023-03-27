Путин поручил ФНС выяснить проблемы налогоплательщиков с единым налоговым счетом

ЕНС – это единая сумма расчетов налогоплательщика. Всеобщий переход на эту систему был принят Госдумой в июне 2022 г. В нижней палате парламента тогда объяснили, что до принятия ЕНС люди должны были заполнять множество платежек с различными реквизитами и сроками уплаты. «Сейчас существует 9 трлн вариантов заполнения документов. Это 33–35 млн ошибок в год. А это взыскания, пени. Только технических нестыковок, где появляется переплата или недоплата, 50 млрд в день», – говорил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Теперь государство самостоятельно распределяет платежи по налогам и бюджетам, у плательщика появляется единое сальдо расчетов с бюджетом. ЕНС предполагает один платеж в месяц, универсальные реквизиты для всех налогов, один срок уплаты и одну дату предоставления отчетности.