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Путин поручил ФНС выяснить проблемы налогоплательщиков с единым налоговым счетом

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил ФНС в кратчайшие сроки определить проблемы налогоплательщиков, связанные с работой системы единого налогового счета (ЕНС), и решить их. Такое поручение опубликовано на сайте Кремля.

«ФНС России при участии Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» обеспечить организацию обратной связи с налогоплательщиками в отношении функционирования системы единого налогового счета и решение выявленных проблем в максимально короткие сроки», – сказано в тексте поручения.

Оно должно быть исполнено до 15 апреля. Ответственным за него назначены глава ФНС Даниил Егоров и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. 

К этому же сроку Путин поручил Минфину, ФНС и комиссии Госсовета по экономике и финансам оценить работу системы ЕНС и при необходимости представить предложения по ее улучшению. Ответственными за исполнение этого поручения назначены министр финансов Антон Силуанов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который возглавляет рабочую группу Госсовета по экономике, а также Егоров.

ЕНС – это единая сумма расчетов налогоплательщика. Всеобщий переход на эту систему был принят Госдумой в июне 2022 г. В нижней палате парламента тогда объяснили, что до принятия ЕНС люди должны были заполнять множество платежек с различными реквизитами и сроками уплаты. «Сейчас существует 9 трлн вариантов заполнения документов. Это 33–35 млн ошибок в год. А это взыскания, пени. Только технических нестыковок, где появляется переплата или недоплата, 50 млрд в день», – говорил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Теперь государство самостоятельно распределяет платежи по налогам и бюджетам, у плательщика появляется единое сальдо расчетов с бюджетом. ЕНС предполагает один платеж в месяц, универсальные реквизиты для всех налогов, один срок уплаты и одну дату предоставления отчетности.

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Эти поручения были даны по итогам прошедшего 15 февраля совещания Путина с членами правительства. Тогда Егоров сообщил, что сейчас вопросы налогоплательщиков в основном связаны с формированием необоснованной задолженности, когда на портале Госуслуг или в личном кабинете некорректно отражается сальдо расчета с бюджетом, а также с ожиданием справки об отсутствии задолженности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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