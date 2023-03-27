Путин поручил ФНС выяснить проблемы налогоплательщиков с единым налоговым счетом
Президент России Владимир Путин поручил ФНС в кратчайшие сроки определить проблемы налогоплательщиков, связанные с работой системы единого налогового счета (ЕНС), и решить их. Такое поручение опубликовано на сайте Кремля.
«ФНС России при участии Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» обеспечить организацию обратной связи с налогоплательщиками в отношении функционирования системы единого налогового счета и решение выявленных проблем в максимально короткие сроки», – сказано в тексте поручения.
Оно должно быть исполнено до 15 апреля. Ответственным за него назначены глава ФНС Даниил Егоров и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
К этому же сроку Путин поручил Минфину, ФНС и комиссии Госсовета по экономике и финансам оценить работу системы ЕНС и при необходимости представить предложения по ее улучшению. Ответственными за исполнение этого поручения назначены министр финансов Антон Силуанов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который возглавляет рабочую группу Госсовета по экономике, а также Егоров.
ЕНС – это единая сумма расчетов налогоплательщика. Всеобщий переход на эту систему был принят Госдумой в июне 2022 г. В нижней палате парламента тогда объяснили, что до принятия ЕНС люди должны были заполнять множество платежек с различными реквизитами и сроками уплаты. «Сейчас существует 9 трлн вариантов заполнения документов. Это 33–35 млн ошибок в год. А это взыскания, пени. Только технических нестыковок, где появляется переплата или недоплата, 50 млрд в день», – говорил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Теперь государство самостоятельно распределяет платежи по налогам и бюджетам, у плательщика появляется единое сальдо расчетов с бюджетом. ЕНС предполагает один платеж в месяц, универсальные реквизиты для всех налогов, один срок уплаты и одну дату предоставления отчетности.
Эти поручения были даны по итогам прошедшего 15 февраля совещания Путина с членами правительства. Тогда Егоров сообщил, что сейчас вопросы налогоплательщиков в основном связаны с формированием необоснованной задолженности, когда на портале Госуслуг или в личном кабинете некорректно отражается сальдо расчета с бюджетом, а также с ожиданием справки об отсутствии задолженности.