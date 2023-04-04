Россия в 2022 году экспортировала рекордные 650 000 тонн мяса

При этом по экспорту зерна Россия стала мировым лидером, поставляя свою продукцию в 140 стран. По данным Данкверта, Россельхознадзору удалось за последние пять лет повысить качество молочной и мясной продукции в РФ на 40%. Доля выявленной небезопасной продукции при этом снизилась в два-три раза. Так, в молочной продукции этот показатель с 8,5% в 2017 г. снизился до 2,5% в 2022 г.