Россия в 2022 году экспортировала рекордные 650 000 тонн мяса
Экспорт российской мясной продукции по итогам 2022 г. достиг рекордных 650 000 т, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.
«Уже можно сказать, что Россия крупнейший производитель продовольствия. Сегодня мы крупные экспортеры зерна, крупные экспортеры мяса, потому что впервые 650 000 т мяса экспортировали», – рассказал он.
При этом по экспорту зерна Россия стала мировым лидером, поставляя свою продукцию в 140 стран. По данным Данкверта, Россельхознадзору удалось за последние пять лет повысить качество молочной и мясной продукции в РФ на 40%. Доля выявленной небезопасной продукции при этом снизилась в два-три раза. Так, в молочной продукции этот показатель с 8,5% в 2017 г. снизился до 2,5% в 2022 г.
«То есть мы реально вышли на цифры, которые позволяют работать и, самое главное, быстро реагировать», – добавил он.
Как писали ранее «Ведомости», квоту на беспошлинный импорт говядины в Россию в этом году сократили в два раза – до 100 000 т. Мера должна обеспечить сырьем производителей мясных консервов и колбасных изделий, а также стабилизировать цены на такую продукцию для потребителей, отмечала тогда Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), принявшая это решение по предложению РФ.
Возможность беспошлинного ввоза была введена в 2022 г. Тогда разрешили по нулевой ставке импортировать в Россию 200 000 т говядины и 100 000 т свинины (обычные ставки – 15% и 25% соответственно). Импорт свинины в 2022 г., по оценкам Национального союза свиноводов, вырос на 53% до 17 980 т, говядины — на 1% до 289 480 т.