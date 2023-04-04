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Экономика

Россия в 2022 году экспортировала рекордные 650 000 тонн мяса

Ведомости

Экспорт российской мясной продукции по итогам 2022 г. достиг рекордных 650 000 т, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.

«Уже можно сказать, что Россия крупнейший производитель продовольствия. Сегодня мы крупные экспортеры зерна, крупные экспортеры мяса, потому что впервые 650 000 т мяса экспортировали», – рассказал он.

При этом по экспорту зерна Россия стала мировым лидером, поставляя свою продукцию в 140 стран. По данным Данкверта, Россельхознадзору удалось за последние пять лет повысить качество молочной и мясной продукции в РФ на 40%. Доля выявленной небезопасной продукции при этом снизилась в два-три раза. Так, в молочной продукции этот показатель с 8,5% в 2017 г. снизился до 2,5% в 2022 г.

«То есть мы реально вышли на цифры, которые позволяют работать и, самое главное, быстро реагировать», – добавил он.

Как писали ранее «Ведомости», квоту на беспошлинный импорт говядины в Россию в этом году сократили в два раза – до 100 000 т. Мера должна обеспечить сырьем производителей мясных консервов и колбасных изделий, а также стабилизировать цены на такую продукцию для потребителей, отмечала тогда Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), принявшая это решение по предложению РФ.

Возможность беспошлинного ввоза была введена в 2022 г. Тогда разрешили по нулевой ставке импортировать в Россию 200 000 т говядины и 100 000 т свинины (обычные ставки – 15% и 25% соответственно). Импорт свинины в 2022 г., по оценкам Национального союза свиноводов, вырос на 53% до 17 980 т, говядины — на 1% до 289 480 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных