«Газпром» возобновил поставки газа по «Силе Сибири» после профилактики

Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» идут в рамках долгосрочного договора между «Газпромом» и китайской компанией CNPC, который был подписан в 2014 г. Проектная мощность газопровода составляет 38 млрд куб. м в год, выйти на нее планируется постепенно после 2024 г. В октябре прошлого года Новак говорил, что выход на проектный уровень поставок состоится в 2027 г. Поставки газа в Китай начались в декабре 2019 г.