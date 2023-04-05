«Газпром» возобновил поставки газа по «Силе Сибири» после профилактики
Поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» возобновлены после завершения плановых профилактических работ, сообщила пресс-служба «Газпрома» в Telegram-канале.
«Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена», – следует из сообщения российской компании.
Профилактические работы проходили в период с 28 марта по 4 апреля. На этот период транспортировка газа была временно приостановлена. В соответствии с договором купли-продажи газа по «восточному маршруту» между «Газпромом» и китайской CNPC профилактика оборудования и систем газопровода «Сила Сибири» осуществляется два раза в год – весной и осенью, напомнили в пресс-службе «Газпрома» 28 марта.
«Сила Сибири» является ключевым каналом экспорта российского газа в Китай. В январе вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 2022 г. выросли в 1,5 раза к уровню предыдущего года и достигли рекордного значения в 15,5 млрд куб. м.
Чиновник отметил, что в целом экспорт трубопроводного газа снизился в результате санкционных ограничений и диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». При этом, по словам Новака, в 2022 г. экспорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос. «Обеспечен рост производства, экспорта сжиженного природного газа на 8%, который достиг 46 млрд куб. м газа в год», — сказал вице-премьер.
Поставки газа на внутренний рынок России, по словам Новака, в прошлом году составили 484 млрд куб. м. Общий уровень газификации в стране по итогам года достиг 73%, добавил чиновник. Таким образом, он вырос на 1 процентный пункт к 2021 г.
Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» идут в рамках долгосрочного договора между «Газпромом» и китайской компанией CNPC, который был подписан в 2014 г. Проектная мощность газопровода составляет 38 млрд куб. м в год, выйти на нее планируется постепенно после 2024 г. В октябре прошлого года Новак говорил, что выход на проектный уровень поставок состоится в 2027 г. Поставки газа в Китай начались в декабре 2019 г.