В Думу внесли законопроект об увеличении налоговых вычетов на образование и лечение
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры думских фракций внесли законопроект об увеличении максимальных размеров налоговых вычетов на образование для детей, собственное лечение и покупку лекарств. Об этом сообщила пресс-службы нижней палаты парламента.
Документ подготовлен в рамках реализации предложений президента РФ Владимира Путина, которые он озвучил во время послания Федеральному собранию 21 февраля.
Законопроект вносит поправки в ст. 219 и ч.2 ст. 257 Налогового кодекса. В соответствии с ними предлагается повысить предельную сумму расходов на обучение ребенка, с которой гражданин может получить налоговый вычет по НДФЛ, с 50 000 руб. до 110 000 руб. Размер вычета по расходам на собственное образование и лечение депутаты предложили увеличить со 120 000 руб. до 150 000 руб. До такого уровня повысить предельные суммы предлагал и Путин.
Такая мера позволит решать важнейшие и насущные проблемы, заявил во время послания Федеральному посланию Путин. Глава государства также призвал упростить сам порядок получения таких вычетов.
Кроме того, внесенный документ предлагает к расходам на приобретение отечественного высокотехнологичного оборудования применять повышающий коэффициент 1,5 по аналогии с порядком учета расходов на приобретение или создание передовой российской продукции в сфере искусственного интеллекта.
В России существует несколько типов налоговых вычетов: имущественный (при покупке, строительстве и продаже жилья и погашении ипотеки), социальный (на благотворительность, лечение, образование, занятие спортом, накопительную пенсию), инвестиционный (для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов, брокерских счетов при долгосрочном владении бумагами и банковских вкладов), профессиональный (для возврата части расходов на ведение частной профессиональной деятельности), стандартный (для льготных категорий граждан и семей с детьми).