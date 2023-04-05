В Думу внесли законопроект об увеличении налоговых вычетов на образование и лечение

Законопроект вносит поправки в ст. 219 и ч.2 ст. 257 Налогового кодекса. В соответствии с ними предлагается повысить предельную сумму расходов на обучение ребенка, с которой гражданин может получить налоговый вычет по НДФЛ, с 50 000 руб. до 110 000 руб. Размер вычета по расходам на собственное образование и лечение депутаты предложили увеличить со 120 000 руб. до 150 000 руб. До такого уровня повысить предельные суммы предлагал и Путин.