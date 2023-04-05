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Экономика

В Думу внесли законопроект об увеличении налоговых вычетов на образование и лечение

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры думских фракций внесли законопроект об увеличении максимальных размеров налоговых вычетов на образование для детей, собственное лечение и покупку лекарств. Об этом сообщила пресс-службы нижней палаты парламента. 

Документ подготовлен в рамках реализации предложений президента РФ Владимира Путина, которые он озвучил во время послания Федеральному собранию 21 февраля.

Законопроект вносит поправки в ст. 219 и ч.2 ст. 257 Налогового кодекса. В соответствии с ними предлагается повысить предельную сумму расходов на обучение ребенка, с которой гражданин может получить налоговый вычет по НДФЛ, с 50 000 руб. до 110 000 руб. Размер вычета по расходам на собственное образование и лечение депутаты предложили увеличить со 120 000 руб. до 150 000 руб. До такого уровня повысить предельные суммы предлагал и Путин.

Такая мера позволит решать важнейшие и насущные проблемы, заявил во время послания Федеральному посланию Путин. Глава государства также призвал упростить сам порядок получения таких вычетов.

Кроме того, внесенный документ предлагает к расходам на приобретение отечественного высокотехнологичного оборудования применять повышающий коэффициент 1,5 по аналогии с порядком учета расходов на приобретение или создание передовой российской продукции в сфере искусственного интеллекта.

В России существует несколько типов налоговых вычетов: имущественный (при покупке, строительстве и продаже жилья и погашении ипотеки), социальный (на благотворительность, лечение, образование, занятие спортом, накопительную пенсию), инвестиционный (для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов, брокерских счетов при долгосрочном владении бумагами и банковских вкладов), профессиональный (для возврата части расходов на ведение частной профессиональной деятельности), стандартный (для льготных категорий граждан и семей с детьми).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных