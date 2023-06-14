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Посол Шри-Ланки рассказала о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС

Ведомости

Госкорпорация «Росатом» и власти Шри-Ланки договорились о строительстве атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщила посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге в интервью «РИА Новостям».

«Мы идем к строительству атомной электростанции на острове [Шри-Ланке], но все еще идет обсуждение того, будет ли это плавучая электростанция, либо станция наземного базирования», – сказала Лиянаге. По ее словам, вопрос также обсуждается с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Мощность АЭС по приблизительным оценкам посла может составлять порядка 300 мегаватт.

Посол заявила, что строительство АЭС является «единственной возможностью для разрешения топливного кризиса в стране». «Мы понимаем это и продвигаемся в этом вопросе очень быстро, строительство будет запущено в ближайшем будущем», – добавила она.

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8 июня директор по капитальным вложениям и государственному строительному надзору «Росатома» Геннадий Сахаров объявил о намерении компании подписать контракт на строительство первой АЭС в Узбекистане. По его словам, госкорпорация планирует построить два блока мощностью 1200 МВт.

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В начале мая в Египте началось строительство третьего энергоблока первой в стране АЭС «Эль-Дабаа» с участием российской госкорпорации. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения III+.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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