Посол Шри-Ланки рассказала о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС

«Мы идем к строительству атомной электростанции на острове [Шри-Ланке], но все еще идет обсуждение того, будет ли это плавучая электростанция, либо станция наземного базирования», – сказала Лиянаге. По ее словам, вопрос также обсуждается с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Мощность АЭС по приблизительным оценкам посла может составлять порядка 300 мегаватт.