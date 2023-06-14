Посол Шри-Ланки рассказала о переговорах с «Росатомом» по строительству АЭС
«Мы идем к строительству атомной электростанции на острове [Шри-Ланке], но все еще идет обсуждение того, будет ли это плавучая электростанция, либо станция наземного базирования», – сказала Лиянаге. По ее словам, вопрос также обсуждается с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Мощность АЭС по приблизительным оценкам посла может составлять порядка 300 мегаватт.
Посол заявила, что строительство АЭС является «единственной возможностью для разрешения топливного кризиса в стране». «Мы понимаем это и продвигаемся в этом вопросе очень быстро, строительство будет запущено в ближайшем будущем», – добавила она.
8 июня директор по капитальным вложениям и государственному строительному надзору «Росатома» Геннадий Сахаров объявил о намерении компании подписать контракт на строительство первой АЭС в Узбекистане. По его словам, госкорпорация планирует построить два блока мощностью 1200 МВт.
В начале мая в Египте началось строительство третьего энергоблока первой в стране АЭС «Эль-Дабаа» с участием российской госкорпорации. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения III+.