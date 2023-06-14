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Белоусов назвал преимущество применения беспилотников в сельском хозяйстве

Ведомости

Применение беспилотников в сельском хозяйстве позволяет повысить урожайность в пять-шесть раз. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, отметив также наличие опыта их использования, передает ТАСС.

«Если говорить про беспилотники в воздухе, то это все, что связано с дистанционным зондированием земли, а это в значительной мере сельское хозяйство. Это контроль за линейными объектами. Я могу сказать, что применение беспилотных средств в сельском хозяйстве, у нас есть уже опыт, повышает урожайность в пять-шесть раз, то есть дает возможность повысить урожайность в пять-шесть раз», – сказал он.

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Ранее сегодня в интервью «РИА Новости» вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что с Министерством транспорта России обсуждается возможность возвращения разрешения на полеты беспилотников, которыми пользуются сельхозпроизводители, на высоте до 150 м. Если с Минтрансом получится договориться, сельхозпроизводители смогут и дальше использовать дроны, добавила Абрамченко. По ее мнению, власти смогут найти компромиссное решение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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