Белоусов назвал преимущество применения беспилотников в сельском хозяйстве

«Если говорить про беспилотники в воздухе, то это все, что связано с дистанционным зондированием земли, а это в значительной мере сельское хозяйство. Это контроль за линейными объектами. Я могу сказать, что применение беспилотных средств в сельском хозяйстве, у нас есть уже опыт, повышает урожайность в пять-шесть раз, то есть дает возможность повысить урожайность в пять-шесть раз», – сказал он.