Белоусов назвал преимущество применения беспилотников в сельском хозяйстве
Применение беспилотников в сельском хозяйстве позволяет повысить урожайность в пять-шесть раз. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, отметив также наличие опыта их использования, передает ТАСС.
«Если говорить про беспилотники в воздухе, то это все, что связано с дистанционным зондированием земли, а это в значительной мере сельское хозяйство. Это контроль за линейными объектами. Я могу сказать, что применение беспилотных средств в сельском хозяйстве, у нас есть уже опыт, повышает урожайность в пять-шесть раз, то есть дает возможность повысить урожайность в пять-шесть раз», – сказал он.
Ранее сегодня в интервью «РИА Новости» вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что с Министерством транспорта России обсуждается возможность возвращения разрешения на полеты беспилотников, которыми пользуются сельхозпроизводители, на высоте до 150 м. Если с Минтрансом получится договориться, сельхозпроизводители смогут и дальше использовать дроны, добавила Абрамченко. По ее мнению, власти смогут найти компромиссное решение.