Газета
Экономика

Мишустин рассказал о росте товарооборота с Алжиром на 65%

Ведомости

Оборот взаимной торговли между Россией и Алжиром в январе – апреле вырос на 65% по сравнению с прошлым годом и достиг 5 млрд руб. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

Мишустин отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между странами развивается вопреки незаконным санкциям в отношении России. «Но уверен, что, несмотря на положительную динамику, эти показатели ещё не соответствуют большому потенциалу экономик наших стран», – добавил он, комментируя рост товарооборота.

Российский премьер-министр отметил, что страны сотрудничают «на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга», а при участии российских специалистов в Алжире возведены крупные предприятия. Мишустин предложил взаимодействовать в цифровой сфере, телекоммуникациях и транспортной инфраструктуре, уточнив, что страны уже активно работают в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве. Россия приветствует интерес Алжира к расширению отношений с Евразийским экономическим союзом.

Теббун указал на необходимость усилить взаимодействие, признав, что его первый визит в Россию проходит «в особых политических условиях». «Все знают, что Алжир не такая великая держава в области экономики по сравнению с Российской Федерацией, но мы всегда стремились стать сильным в экономическом отношении государством хотя бы на Африканском континенте. И мы уже начали возвращать эту экономическую силу», – заявил Теббун.

Ранее по теме: В Кремле рассказали о высокопоставленных иностранных гостях ПМЭФа

Теббун прибыл в Россию вечером 13 июня. 15 июня запланированы переговоры президента России Владимира Путина и алжирского лидера. Помимо этого, Теббун примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 14 по 17 июня.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных