Мишустин рассказал о росте товарооборота с Алжиром на 65%

Теббун указал на необходимость усилить взаимодействие, признав, что его первый визит в Россию проходит «в особых политических условиях». «Все знают, что Алжир не такая великая держава в области экономики по сравнению с Российской Федерацией, но мы всегда стремились стать сильным в экономическом отношении государством хотя бы на Африканском континенте. И мы уже начали возвращать эту экономическую силу», – заявил Теббун.