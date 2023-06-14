Мишустин рассказал о росте товарооборота с Алжиром на 65%
Оборот взаимной торговли между Россией и Алжиром в январе – апреле вырос на 65% по сравнению с прошлым годом и достиг 5 млрд руб. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.
Мишустин отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между странами развивается вопреки незаконным санкциям в отношении России. «Но уверен, что, несмотря на положительную динамику, эти показатели ещё не соответствуют большому потенциалу экономик наших стран», – добавил он, комментируя рост товарооборота.
Российский премьер-министр отметил, что страны сотрудничают «на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга», а при участии российских специалистов в Алжире возведены крупные предприятия. Мишустин предложил взаимодействовать в цифровой сфере, телекоммуникациях и транспортной инфраструктуре, уточнив, что страны уже активно работают в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве. Россия приветствует интерес Алжира к расширению отношений с Евразийским экономическим союзом.
Теббун указал на необходимость усилить взаимодействие, признав, что его первый визит в Россию проходит «в особых политических условиях». «Все знают, что Алжир не такая великая держава в области экономики по сравнению с Российской Федерацией, но мы всегда стремились стать сильным в экономическом отношении государством хотя бы на Африканском континенте. И мы уже начали возвращать эту экономическую силу», – заявил Теббун.