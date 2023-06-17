Госдолг США преодолел отметку в $32 трлн
Госдолг США превысил отметку в $32 трлн, сообщает The New York Times со ссылкой на отчет министерства финансов Соединенных Штатов.
Газета пишет, что превышение этого объема наступило на девять лет раньше, чем предполагалось в допандемийный период – борьба с COVID-19 потребовала чрезвычайных расходов «наряду с вялым экономическим ростом». Несмотря на то что решение о повышении потолка госдолга сократит федеральные расходы на $1,5 трлн в течение 10 лет, по прогнозам к 2030 г. он может превысить $50 трлн, пишет NYT.
Главный экономист Moody's Analytics Марк Занди заявил газете, что предложенное законодателями сокращение расходов не покрывает программы соцзащиты, и несмотря на предотвращение дефолта, «страшные долгосрочные финансовые проблемы страны остаются». В фонде Петерсона (учрежден бывшим министром торговли США Питером Дж. Петерсоном) также выразили обеспокоенность в связи с прогнозами, согласно которым в течение следующих 30 лет госдолг США увеличится на $127 трлн и к 2053 г. процентные расходы составят почти 40% всех федеральных доходов.
7 мая министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что в начале июня США могут столкнуться с дефолтом, если в стране не будет принят законопроект о повышении потолка госдолга. Позже, 27 мая, Йеллен в письме конгрессу заявила, что минфин может оказаться не в состоянии обслуживать обязательства в полном объеме, если конгресс не расширит лимиты заимствований до 5 июня.
28 мая спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти объявил о достижении принципиальной договоренности с Белым домом о предотвращении суверенного дефолта. Текст соглашения был опубликован 29 мая.
3 июня Bloomberg со ссылкой на заявление Белого дома сообщило, что президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга. Согласно документу, правительство будет обязано соблюдать новые ограничения на бюджетные траты при условии фактической отмены механизма. Устанавливается, что действие пункта Кодекса США об установлении потолка будет приостановлено до 1 января 2025 г., но по окончании срока заморозки, со 2 января 2025 г., потолок может быть увеличен в соответствии с текущей необходимостью, следует из соглашения Байдена и Маккарти.