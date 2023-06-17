Госдолг США преодолел отметку в $32 трлн

Газета пишет, что превышение этого объема наступило на девять лет раньше, чем предполагалось в допандемийный период – борьба с COVID-19 потребовала чрезвычайных расходов «наряду с вялым экономическим ростом». Несмотря на то что решение о повышении потолка госдолга сократит федеральные расходы на $1,5 трлн в течение 10 лет, по прогнозам к 2030 г. он может превысить $50 трлн, пишет NYT.