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Экономика

Сбер рассказал о росте зарплат в апреле на 9%

Ведомости

В апреле 2023 г. медианная заработная плата в России выросла на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 47 392 руб. Об этом говорится в исследовании лаборатории «Сбериндекс».

При этом в 40 регионах зарплаты вросли более чем на 10%. Отмечается, что на 17,7% выросли доходы у работников предприятий из сферы ЖКХ.

Наиболее высокие зарплаты были зафиксированы в Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах и в Москве – от 81 000 до 97 300 руб. Самая низкая зарплата оказалась в Ингушетии – 29 500 руб.

По данным исследования, наиболее высокие зарплаты у работников из сферы добычи полезных ископаемых, финансов и страхования и специалистов ИТ и связи – 80 900, 67 800, 65 700 руб. соответственно. Сотрудники, которые работают в области спорта, развлечений и досуга, получают в России самые низкие зарплаты – 37 800 руб.

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В 2022 г. медианная заработная плата, рассчитанная на основе данных Соцфонда, составила 40 368 руб. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 14,13%. Кроме того, на 14,14% до 65 338 руб. увеличилась средняя номинальная оплата труда.

16 июня на ПМЭФ вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что России 12 млн граждан не имеют трудовых договоров, еще 6 млн не получают минимального размера оплаты труда (МРОТ). Тогда же министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что на некоторых территориях России уровень безработицы превышает 10%. По его словам, самый высокий уровень безработицы в стране зафиксирован в Ингушетии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных