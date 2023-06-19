Сбер рассказал о росте зарплат в апреле на 9%

16 июня на ПМЭФ вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что России 12 млн граждан не имеют трудовых договоров, еще 6 млн не получают минимального размера оплаты труда (МРОТ). Тогда же министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что на некоторых территориях России уровень безработицы превышает 10%. По его словам, самый высокий уровень безработицы в стране зафиксирован в Ингушетии.