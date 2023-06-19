Кабмин утвердил стратегию развития фармпромышленности до 2030 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил стратегию развития фармацевтической промышленности в стране до 2030 г., распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства.
Целями стратегиями, поясняет пресс-служба кабмина, является повышение конкурентоспособности российских производителей как внутри страны, так и за ее пределами, вывод на рынок новых препаратов, а также углубление использования передовых технологий и инноваций на отечественных производствах.
«В сложившихся условиях текущих вызовов крайне важно поддержать собственное производство препаратов полного цикла. И в ближайшие восемь лет их доля на российском рынке должна быть увеличена почти до 70%», – прокомментировал принятие документа Мишустин на сегодняшнем совещании с вице-премьерами.
В первую очередь речь идет об увеличении объемов выпуска антибиотиков, гормональных и психотропных лекарственных препаратов, антикоагулянтов, лекарств, получаемых из плазмы крови человека, и др., отметила пресс-служба правительства.
В соответствии со стратегией доля лекарств российского производства в общем объеме потребления вырастет к 2030 г. с 61,8 до 66,6%, а объем экспорта увеличится на $1,28 млрд до $3,4 млрд. Кроме того, доля препаратов в списке стратегически значимых, производство которых ведется по полному циклу, должна вырасти с 67,44 до 80%.
На совещании с Мишустиным вице-премьер Татьяна Голикова также рассказала, что сегодня в РФ выпускаются лекарства практически во всех ключевых сегментах рынка. По данным Росстата, в 2022 г. объем производства отечественных лекарственных препаратов составил почти 608 млрд руб., что на 11% выше результатов 2021 г.
О необходимости увеличить долю отечественных лекарств и укрепить независимость от зарубежных фармацевтических поставщиков в конце марта заявил президент России Владимир Путин. Такую задачу глава государства поставил во время церемонии открытия новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске.