Кабмин утвердил стратегию развития фармпромышленности до 2030 года

В соответствии со стратегией доля лекарств российского производства в общем объеме потребления вырастет к 2030 г. с 61,8 до 66,6%, а объем экспорта увеличится на $1,28 млрд до $3,4 млрд. Кроме того, доля препаратов в списке стратегически значимых, производство которых ведется по полному циклу, должна вырасти с 67,44 до 80%.