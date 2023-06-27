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Экономика

В следующем году маткапитал проиндексируют на 5,3%

Ведомости

В 2024 г. размер материнского капитала планируют проиндексировать на величину инфляции – 5,3%, до 618 100 руб. на первого ребенка и 816 700 руб. – на второго. Об этом сообщил РБК со ссылкой на материалы к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования на следующие три года.

Предполагается, что семьи, которые уже получили выплаты при рождении первого ребенка, смогут претендовать на доплату в размере 198 700 руб. при рождении второго. 

В 2025–2026 гг. маткапитал планируют проиндексировать на 4%. В связи с этим размер маткапитала на первого ребенка увеличится до 642 800 руб. в 2025 г. и до 668 500 руб. в 2026 г. В то же время размер выплат на второго ребенка вырастет до 849 400 руб. и до 883 400 руб. соответственно.

С 1 февраля 2022 г. маткапитал индексируется не по прогнозируемой инфляции, как ранее, а по уровню фактической инфляции. В 2023 г. размер маткапитала был проиндексирован на 11,9% и с февраля на первого ребенка составляет 587 000 руб., на второго – 775 600 руб.

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Сейчас воспользоваться маткапиталом можно для оплаты обучения в школе, вузе или колледже, при этом на момент начала обучения ребенок, на которого был получен сертификат, должен быть не старше 25 лет. С 2022 г. маткапитал можно направить и на оплату детсадов и школ, открытых ИП, если у тех есть лицензия на ведение образовательной деятельности. Помимо образования, маткапитал можно направить также на улучшение жилищных условий, в том числе на ипотеку, на формирование накопительной части пенсии матери, на ежемесячную выплату и на интеграцию в общество детей-инвалидов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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