В следующем году маткапитал проиндексируют на 5,3%
Предполагается, что семьи, которые уже получили выплаты при рождении первого ребенка, смогут претендовать на доплату в размере 198 700 руб. при рождении второго.
В 2025–2026 гг. маткапитал планируют проиндексировать на 4%. В связи с этим размер маткапитала на первого ребенка увеличится до 642 800 руб. в 2025 г. и до 668 500 руб. в 2026 г. В то же время размер выплат на второго ребенка вырастет до 849 400 руб. и до 883 400 руб. соответственно.
С 1 февраля 2022 г. маткапитал индексируется не по прогнозируемой инфляции, как ранее, а по уровню фактической инфляции. В 2023 г. размер маткапитала был проиндексирован на 11,9% и с февраля на первого ребенка составляет 587 000 руб., на второго – 775 600 руб.
Сейчас воспользоваться маткапиталом можно для оплаты обучения в школе, вузе или колледже, при этом на момент начала обучения ребенок, на которого был получен сертификат, должен быть не старше 25 лет. С 2022 г. маткапитал можно направить и на оплату детсадов и школ, открытых ИП, если у тех есть лицензия на ведение образовательной деятельности. Помимо образования, маткапитал можно направить также на улучшение жилищных условий, в том числе на ипотеку, на формирование накопительной части пенсии матери, на ежемесячную выплату и на интеграцию в общество детей-инвалидов.