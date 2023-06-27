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Экономика

В Минтруде предложили усилить антикоррупционный контроль за госслужащими

Ведомости

Минтруд предложил усилить антикоррупционный контроль за госслужащими. Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в федеральный закон «О системе государственной службы в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты», передает РБК

В рамках этой инициативы Минтруд предложил ввести единую форму анкеты для соискателей при приеме на госслужбу, дать кадровым службам возможность запрашивать информацию о сотруднике в других органах власти и в случае предоставления ложных сведений расторгнуть договор с ним. Помимо этого, госслужащие должны будут уведомлять в случае, если сведения, указанные в анкете, изменятся. 

«Единая форма [анкеты] обеспечит общий стандарт данных о гражданине, упростит взаимодействие с иными информационными системами для оперативной проверки. Таким образом, законопроект направлен на обеспечение цифровизации кадровой работы в государственных и муниципальных органах», – пояснили в Минтруде.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности уже одобрила законопроект. Инициатива была подготовлена в рамках исполнения поручения президента России от 2019 г. Тогда президент Владимир Путин поручил правительству «обеспечить возможность проверки сведений, предоставляемых гражданами РФ, поступающими на гражданскую службу, и гражданскими служащими в автоматическом режиме <...>, а также посредством направления в электронном виде запросов в государственные органы». Поручение должно было быть исполнено к началу 2021 г. 

В конце марта «Ведомости» писали, что комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила разработанную в Минтруде инициативу об усилении контроля за достоверностью сведений о доходах чиновников, значительно расширяющую доступ к информации о ценных бумагах и кредитных историях. В случае принятия поправок возможность запрашивать такую информацию о своих подчиненных и соискателях появится у сотрудников администрации президента, аппарата Белого дома, ЦБ, региональных правительств и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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