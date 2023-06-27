В Минтруде предложили усилить антикоррупционный контроль за госслужащими

Комиссия правительства по законопроектной деятельности уже одобрила законопроект. Инициатива была подготовлена в рамках исполнения поручения президента России от 2019 г. Тогда президент Владимир Путин поручил правительству «обеспечить возможность проверки сведений, предоставляемых гражданами РФ, поступающими на гражданскую службу, и гражданскими служащими в автоматическом режиме <...>, а также посредством направления в электронном виде запросов в государственные органы». Поручение должно было быть исполнено к началу 2021 г.