В Минтруде предложили усилить антикоррупционный контроль за госслужащими
В рамках этой инициативы Минтруд предложил ввести единую форму анкеты для соискателей при приеме на госслужбу, дать кадровым службам возможность запрашивать информацию о сотруднике в других органах власти и в случае предоставления ложных сведений расторгнуть договор с ним. Помимо этого, госслужащие должны будут уведомлять в случае, если сведения, указанные в анкете, изменятся.
«Единая форма [анкеты] обеспечит общий стандарт данных о гражданине, упростит взаимодействие с иными информационными системами для оперативной проверки. Таким образом, законопроект направлен на обеспечение цифровизации кадровой работы в государственных и муниципальных органах», – пояснили в Минтруде.
Комиссия правительства по законопроектной деятельности уже одобрила законопроект. Инициатива была подготовлена в рамках исполнения поручения президента России от 2019 г. Тогда президент Владимир Путин поручил правительству «обеспечить возможность проверки сведений, предоставляемых гражданами РФ, поступающими на гражданскую службу, и гражданскими служащими в автоматическом режиме <...>, а также посредством направления в электронном виде запросов в государственные органы». Поручение должно было быть исполнено к началу 2021 г.
В конце марта «Ведомости» писали, что комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила разработанную в Минтруде инициативу об усилении контроля за достоверностью сведений о доходах чиновников, значительно расширяющую доступ к информации о ценных бумагах и кредитных историях. В случае принятия поправок возможность запрашивать такую информацию о своих подчиненных и соискателях появится у сотрудников администрации президента, аппарата Белого дома, ЦБ, региональных правительств и др.