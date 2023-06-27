Мишустин заявил о росте доходов бюджета от несырьевых отраслей

«Как подчеркивал президент, реальный сектор, его обрабатывающие предприятия, сфера торговли и услуг развиваются и набирают обороты. Приток от них вырос более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 70%. Это означает, что отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, обеспечивают свыше двух третей доходов, делая бюджет более устойчивым», – акцентировал внимание Мишустин.