Мишустин заявил о росте доходов бюджета от несырьевых отраслей
Бюджет России становится более устойчивым, все больше доходов поступает от несырьевых отраслей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
На заседании правительства 27 июня был поднят вопрос об исполнении федерального бюджета за I квартал 2023 г. Несмотря на непростые внешние условия, отметил Мишустин, удалось сохранить значительную часть положительной динамики. Премьер заявил о серьезном изменении соотношения источников поступления доходов. По его словам это «свидетельствует об увеличении роли несырьевых частей экономики».
«Как подчеркивал президент, реальный сектор, его обрабатывающие предприятия, сфера торговли и услуг развиваются и набирают обороты. Приток от них вырос более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 70%. Это означает, что отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, обеспечивают свыше двух третей доходов, делая бюджет более устойчивым», – акцентировал внимание Мишустин.
За первые три месяца текущего года правительство в приоритетном порядке профинансировало необходимые меры поддержки людей и предприятий. Мишустин призвал продолжить максимально эффективно расходовать бюджетные средства и обеспечить полное выполнение социальных обязательств перед гражданами страны.
13 июня на заседании правительства Мишустин оценил результаты исполнения федерального бюджета за 2022 г. как неплохие, призвав сохранить набранный темп в этом году. Как подчеркнул премьер, несмотря на то что внешние ограничения были «достаточно серьезными», российское правительство реализовало все плановые задачи. Прежде всего, продолжил премьер, кабмин «концентрировал ресурсы» на оказании поддержки людям и бизнесу, на выполнении всех социальных обязательств.