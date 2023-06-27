Программа долгосрочных сбережений россиян заработает в 2024 году
Государственная Дума во втором чтении одобрила законопроект о долгосрочных сбережениях населения, программа заработает с 2024 г. Об этом сообщил Банк России в своем Telegram-канале.
Подготовкой законопроекта занимались Центробанк и Минфин. Его целью является не только формирование дополнительного дохода россиян после выхода на пенсию, но и создание финансовой «подушки безопасности» в случае наступления особых жизненных ситуаций.
Законопроект предлагает гражданам заключать специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), который будет инвестировать либо собственные средства гражданина, либо ранее сформированные пенсионные накопления в интересах клиента на «принципах доходности и безубыточности».
Программа также включает государственное софинансирование накоплений в течение первых трех лет, но не более 36 000 руб. ежегодно. Также предусмотрен специальный налоговый вычет – до 52 000 руб. ежегодно при уплате взносов до 400 000 руб. Средства на счетах НПФ будут застрахованы на сумму в 2,8 млн руб. Спустя 15 лет после заключения договора или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) можно будет использовать средства на дополнительные периодические выплаты.
Программа долгосрочных сбережений граждан была разработана в рамках стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 г. еще в декабре 2022 г. Уточнялось, что долгосрочные сбережения будут формироваться за счет добровольных взносов, материнского капитала, а также сформированных средств граждан в накопительной части пенсии (заморожены с 2014 г.). Во время послания Федеральному собранию 21 февраля президент России Владимир Путин поручил запустить эту программу еще с апреля. В мае законопроект был принят Госдумой в первом чтении.