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Экономика

Программа долгосрочных сбережений россиян заработает в 2024 году

Ведомости

Государственная Дума во втором чтении одобрила законопроект о долгосрочных сбережениях населения, программа заработает с 2024 г. Об этом сообщил Банк России в своем Telegram-канале.

Подготовкой законопроекта занимались Центробанк и Минфин. Его целью является не только формирование дополнительного дохода россиян после выхода на пенсию, но и создание финансовой «подушки безопасности» в случае наступления особых жизненных ситуаций.

Законопроект предлагает гражданам заключать специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), который будет инвестировать либо собственные средства гражданина, либо ранее сформированные пенсионные накопления в интересах клиента на «принципах доходности и безубыточности».

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Программа также включает государственное софинансирование накоплений в течение первых трех лет, но не более 36 000 руб. ежегодно. Также предусмотрен специальный налоговый вычет – до 52 000 руб. ежегодно при уплате взносов до 400 000 руб. Средства на счетах НПФ будут застрахованы на сумму в 2,8 млн руб. Спустя 15 лет после заключения договора или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) можно будет использовать средства на дополнительные периодические выплаты.

Программа долгосрочных сбережений граждан была разработана в рамках стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 г. еще в декабре 2022 г. Уточнялось, что долгосрочные сбережения будут формироваться за счет добровольных взносов, материнского капитала, а также сформированных средств граждан в накопительной части пенсии (заморожены с 2014 г.). Во время послания Федеральному собранию 21 февраля президент России Владимир Путин поручил запустить эту программу еще с апреля. В мае законопроект был принят Госдумой в первом чтении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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