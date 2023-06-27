Программа долгосрочных сбережений россиян заработает в 2024 году

Программа также включает государственное софинансирование накоплений в течение первых трех лет, но не более 36 000 руб. ежегодно. Также предусмотрен специальный налоговый вычет – до 52 000 руб. ежегодно при уплате взносов до 400 000 руб. Средства на счетах НПФ будут застрахованы на сумму в 2,8 млн руб. Спустя 15 лет после заключения договора или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) можно будет использовать средства на дополнительные периодические выплаты.