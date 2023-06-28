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Экономика

Дерипаска заявил о росте доли юаня через три года до 20%

Ведомости

В ближайшие три года доля доллара уменьшится на 20%, тогда как доля китайского юаня увеличится до 20%. Об этом заявил российский предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале, комментируя статью Financial Times о сохранении долларом доминирующего положения в ближайшем десятилетии.

«Доллар, конечно, не сохранит никакой гегемонии. И уже через три года его доля уменьшится как минимум на 20%. А доля китайского юаня увеличится до 20%. И дело в объективном увеличении роли Китая в мировой экономике. Дальше – больше: подойдут и другие страны BRICSA (A— арабские страны)», – пояснил Дерипаска.

Бизнесмен допустил, что американская валюта сможет сохранить по итогам десятилетия примерно 25% только в том случае, если США «смогут избежать дефолта или глубокой реструктуризации выпущенных обязательств, которые они приняли на себя при обслуживании своего громадного, ничем не обеспеченного долга».

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Дерипаска верит в мультивалютную систему с участием валют все стран G20, так как при таком варианте складывается меньше рисков, а финтехи смогут упростить систему с развитием цифровых валют. SWIFT, по мнению предпринимателя, «уйдет на обочину». В связи с этим он призвал всеми силами развивать платежную систему на цифровом рубле с «мостиками» к валютам дружественных стран.

В апреле Дерипаска спрогнозировал, что доминирование американской валюты в мире прекратится через пять лет. За это время «мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты будут совместимы», подчеркнул предприниматель.

На ПМЭФ главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин также заявил, что в качестве резервной валюты, которая может прийти на смену доллара, станет юань. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в апреле назвал необратимой тенденцию отказа от доллара для расчетов в международной торговле. По его мнению, США создают проблемы другим странам и рубят сук, на котором сидят, снижая своими действиями роль в мировой экономике.

В июне госдолг США превысил отметку в $32 трлн. До этого президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга, который предотвратит возможный дефолт и позволит избежать «катастрофического» удара по экономике.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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