Дерипаска заявил о росте доли юаня через три года до 20%

«Доллар, конечно, не сохранит никакой гегемонии. И уже через три года его доля уменьшится как минимум на 20%. А доля китайского юаня увеличится до 20%. И дело в объективном увеличении роли Китая в мировой экономике. Дальше – больше: подойдут и другие страны BRICSA (A— арабские страны)», – пояснил Дерипаска.