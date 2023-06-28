Москва и Минск согласовали импортозамещающих проектов на 80 млрд рублей

14 сентября 2020 г. президент России Владимир Путин объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Белоруссия получила деньги в два этапа. О получении первого транша в $1 млрд по линии ЕФСР минфин страны сообщил 30 декабря 2020 г. Еще $500 млн Белоруссия получила 2 июня 2021 г. В октябре 2022 г. Россия и Белоруссия согласовали выделение Минску еще одного кредита в размере $1,5 млрд на проекты по импортозамещению.