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Экономика

Москва и Минск согласовали импортозамещающих проектов на 80 млрд рублей

Ведомости

Россия и Белоруссия согласовали 17 интеграционных импортозамещающих проектов на общую сумму свыше 80 млрд руб. Об этом сообщил замминистра промышленности республики Дмитрий Харитончик на полях X форума регионов двух стран, передает «БелТА».

Россия выделила Белоруссии кредит на 105 млрд руб. на импортозамещающие проекты осенью прошлого года. Как рассказал сегодня Харитончик, стороны «провели значительную работу в этом направлении», сформировав перечни проектов по видам продукции. 

Было открыто финансирование по проекту ОАО «Гомсельмаш», а в июле будут выделены средства еще по четырем проектам, добавил он.

14 сентября 2020 г. президент России Владимир Путин объявил о решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд. Белоруссия получила деньги в два этапа. О получении первого транша в $1 млрд по линии ЕФСР минфин страны сообщил 30 декабря 2020 г. Еще $500 млн Белоруссия получила 2 июня 2021 г. В октябре 2022 г. Россия и Белоруссия согласовали выделение Минску еще одного кредита в размере $1,5 млрд на проекты по импортозамещению.

Ранее по теме: Лукашенко: товарооборот России и Белоруссии превысил $50 млрд

В декабре прошлого года белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в результате совместных усилий Россия и Белоруссия смогли преодолеть возможные негативные последствия западных санкций. При этом, по словам Лукашенко, еще не все получилось. «По ряду чувствительных тем правительства исчерпали переговорные возможности», – сказал он.

Сегодня, 28 июня, Лукашенко рассказал, что товарооборот России и Белоруссии превысил $50 млрд по итогам 2022 г. В начале месяца премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что за первые четыре месяца этого года показатель вырос на 11% год к году, превысив 1 трлн руб. ($11,56 млрд по текущему курсу).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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