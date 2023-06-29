Путин заявил о необходимости продвижения местных брендов в регионах
В каждом регионе должны быть свои программы продвижения местных брендов, с этого начинается путь к общероссийскому и мировому узнаванию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая во время форума Агентства стратегических инициатив (АСИ).
«Нужно помочь российским производителям, что называется, раскрутиться, чтобы у нас были наши собственные торговые марки, которыми может и будет гордиться страна, которые будут узнаваемы не только в России, но и в мире в целом», – сказал он.
По словам Путина, поддержка регионов имеет ключевое значение. Президент подчеркнул, что рынок для распространения российских товаров «невероятно большой, колоссальный» – это страны СНГ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). «Все делается постепенно, step by step. Начнем с ближайших соседей, со стран СНГ, потом – страны ШОС, БРИКС. Рынок невероятно большой», – подчеркнул глава государства.
Выступая на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня, президент России Владимир Путин призвал руководителей регионов содействовать развивающимся брендам. По его словам, в 2022 г. вложения российских компаний в основной капитал выросли в реальном выражении. Рост продолжился и в этом году, даже «с учетом высокой базы прошлого года, когда за этот же период инвестиции показали двузначные темпы роста», добавил глава государства.