В Татарстане ввели режим ЧС из-за засухи

Накануне министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров на пресс-конференции рассказал, что в районах республики наблюдается почвенная и атмосферная засуха. При норме в 60 мм в июне выпало только 15 мм осадков. По его словам, режим ЧС положительно скажется на тех хозяйствах, которые застраховались, и повлияет на возмещение ущерба.