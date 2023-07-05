В Татарстане ввели режим ЧС из-за засухи
В Татарстане ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с гибелью сельхозкультур в результате засухи. Глава республики Рустам Минниханов подписал соответствующее распоряжение.
В документе говорится, что режим ЧС регионального уровня вводится для «предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей в результате комплекса опасных природных явлений, приведших к гибели сельскохозяйственных культур».
Режим ЧС вводится на территории всех 43 районов Татарстана. Главы муниципалитетов обязаны проинформировать население и в течение пяти дней разработать план по преодолению последствий ЧС. Такой план также должно подготовить и министерство сельского хозяйства республики. Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.
Накануне министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров на пресс-конференции рассказал, что в районах республики наблюдается почвенная и атмосферная засуха. При норме в 60 мм в июне выпало только 15 мм осадков. По его словам, режим ЧС положительно скажется на тех хозяйствах, которые застраховались, и повлияет на возмещение ущерба.