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Экономика

В Татарстане ввели режим ЧС из-за засухи

Ведомости

В Татарстане ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с гибелью сельхозкультур в результате засухи. Глава республики Рустам Минниханов подписал соответствующее распоряжение.

В документе говорится, что режим ЧС регионального уровня вводится для «предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей в результате комплекса опасных природных явлений, приведших к гибели сельскохозяйственных культур».

Режим ЧС вводится на территории всех 43 районов Татарстана. Главы муниципалитетов обязаны проинформировать население и в течение пяти дней разработать план по преодолению последствий ЧС. Такой план также должно подготовить и министерство сельского хозяйства республики. Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.

Накануне министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров на пресс-конференции рассказал, что в районах республики наблюдается почвенная и атмосферная засуха. При норме в 60 мм в июне выпало только 15 мм осадков. По его словам, режим ЧС положительно скажется на тех хозяйствах, которые застраховались, и повлияет на возмещение ущерба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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