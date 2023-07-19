Силуанов: доходы бюджета России могут увеличиться в 2023 и 2024 годах

«У нас сейчас макроэкономика лучше, и видим, что в этом году с доходами будет получше и в следующем году получше. Поэтому и расходы увеличатся», – сказал министр (цитата по ТАСС). Он отметил, что в ближайшие два года ожидается рост по ненефтегазовым доходам.