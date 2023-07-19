Силуанов: доходы бюджета России могут увеличиться в 2023 и 2024 годах
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что доходы бюджета страны в 2023–2024 гг. могут увеличиться.
«У нас сейчас макроэкономика лучше, и видим, что в этом году с доходами будет получше и в следующем году получше. Поэтому и расходы увеличатся», – сказал министр (цитата по ТАСС). Он отметил, что в ближайшие два года ожидается рост по ненефтегазовым доходам.
В конце июня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что все больше доходов в бюджет России поступает от несырьевых отраслей. Премьер отмечал, что, несмотря на непростые внешние условия, удалось сохранить значительную часть положительной динамики.
В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023-2025 гг. Согласно закону, в 2023 г. доходы бюджета составят 26,1 трлн руб., а расходы — 29 трлн руб. В 2024 г. и 2025 г. доходы ожидаются на уровне 27,2 трлн и 27,9 трлн руб., а расходы составят 29,4 трлн и 29,2 трлн руб.
Отмечалось, что весь этот период бюджет будет с дефицитом, при этом дефицит постепенно будет сокращаться. В 2023 г. он составит 2,9 трлн руб. (2% ВВП), в 2024 г. — 2,2 трлн руб. (1,4%), в 2025 г. — 1,3 трлн руб. (0,7%).