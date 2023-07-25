Силуанов допустил по итогам года дефицит бюджета на уровне 2–2,5% ВВП
Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2023 г. может составить 2–2,5% ВВП. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал министр финансов Антон Силуанов.
«Сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2–2,5% ВВП», – уточнил министр.
По словам Силуанова, точнее можно будет сказать во втором полугодии. При этом глава Минфина подчеркнул, что у правительства достаточно ресурсов для выполнения плановых и дополнительных расходов, которые возникают в течение года.
Согласно действующему закону о бюджете, доходы на 2023 г. запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – 29 трлн, таким образом, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП.
В июле Минфин приводил данные, что дефицит бюджета за январь – июнь этого года достиг 2,59 трлн руб. Доходы за первое полугодие составили 12,38 трлн руб., что на 11,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы бюджета за январь – июнь оказались на 19,5% выше результатов первого полугодия 2022 г. – 14,97 трлн руб.