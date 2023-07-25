Силуанов допустил по итогам года дефицит бюджета на уровне 2–2,5% ВВП

В июле Минфин приводил данные, что дефицит бюджета за январь – июнь этого года достиг 2,59 трлн руб. Доходы за первое полугодие составили 12,38 трлн руб., что на 11,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы бюджета за январь – июнь оказались на 19,5% выше результатов первого полугодия 2022 г. – 14,97 трлн руб.